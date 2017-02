El BNG pide que la comisión de cajas del Parlamento investigue el retiro de Méndez

El BNG exige la reactivación de la comisión de investigación de las cajas gallegas en el Parlamento gallego para arrojar luz sobre la indemnización de 18 millones de euros que cobró el exdirector de Caixa Galicia José Luis Méndez. Este exdirectivo fue el único de las antiguas cajas que salió indemne de la investigación judicial que llevó a prisión a cinco responsables de Novacaixagalicia, pese a que también se benefició de una compensación millonaria y mantuvo privilegios durante varios meses como chófer, secretaria o gastos de teléfono.

Méndez fue denunciado dentro del proceso del que también resultó absuelto el que durante años fue su adjunto en Caixa Galicia, Javier García de Paredes. En el caso de Méndez, los jueces rechazaron su imputación al entender que se había jubilado antes de la fusión, tras cumplir los 65 frente a los ahora encarcelados, que se acogieron a una prejubilación. También que su indemnización no fue fruto de un contrato de alta dirección sino de un salario -muy alto, de 2,5 millones al año- y de los muchos años que llevaba al frente de la caja. En el auto en el que se desestimó su imputación, el tribunal recordó de hecho que la "mala gestión" "no es delito". García de Paredes fue absuelto también tras el juicio a petición de la Fiscalía, que no vio evidencias de que hubiera participado en las maniobras para modificar los contratos de alta dirección que dieron lugar a los retiros millonarios.

Méndez se retiró tras ser apartado de la fusión por el Banco de España al considerarlo responsable de la comprometida situación financiera en con la que Caixa Galicia llegó a la fusión. El Bloque pide investigarlo y solicita más información. "Queremos conocer el acta del consejo de administración que dio luz verde a esta indemnización", exigió ayer la portavoz parlamentaria de los nacionalistas, Ana Pontón.

Méndez estuvo tres décadas al frente de Caixa Galicia. Abandonó la entidad financiera, cuando el Banco de España le relegó de las negociaciones para la fusión de las cajas. Pero se marchó con 18 millones de euros, la indemnización más alta pagada en Galicia pero su millonario retiro no ha terminado en los tribunales porque Fiscalía Anticorrupción sólo investigó los casos de los directivos de la entidad resultado de integrar Caixa Galicia y Caixanova, pero no a las cúpulas de las antiguas cajas. El Parlamento se creó la pasada legislatura una comisión de investigación sobre la fusión de las entidades de ahorro gallegas y tras las comparecencias, realizadas en 2013, quedó en el limbo a la espera de conclusiones. El PP solicitó la reapertura de este grupo de trabajo, pero, tal y como justificó el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, no se ha podido constituir hasta ahora porque el Parlamento se ha ocupado de la tramitación de los Presupuestos las pasadas semanas.

Pontón reclama la reapertura "sin vetos ni censuras" y reclama "nuevas comparecencias y nuevas solicitudes de información" para dar luz a asuntos como la indemnización de 18 millones de euros al exdirector de Caixa Galicia. Entre otras intervenciones reclama la del propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la exconselleira de Facenda Marta Fernández Currás, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el excomisario europeo Joaquín Almunia, el expresidente de NCG José María Castellano, el ministro de Economía, Luis se Guindos y exdirectivos de las cajas.