Estos son los favoritos para ganar Eurovisión 2017

Los pronósticos de las casas de apuestas no son nada halagüeños para Manel Navarro, el joven catalán que representa este año a España en Eurovisión con la canción "Do it for your lover".

El cantante tratará de dar la vuelta a estos datos con una puesta en escena que propone trasladar al público a una playa de Barcelona, en la que un grupo de amigos cantan y surfean bañados por el sol del amanecer.

La 62ª edición del Festival de Eurovisión dará a conocer el nombre del ganador este sábado en una gala que se podrá ver en La 1 de TVE en directo a partir de las 21.00 horas peninsular.

Entre los favoritos a ganar esta edición están Italia, Portugal, Bulgaria, Suecia y Armenia

Portugal: Salvador Sobral, 'Amar Pelos Dois'

Bulgaria: Kristian Kostov, 'Beautiful Mess'

Suecia: Robin Bengtsson, 'I Can´t Go On'

Armenia: Artsvik, 'Fly With Me'