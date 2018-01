Mark Hamill, ¿el nuevo Doctor Octopus?

Aunque todavía no está confirmado que Doctor Octopus aparezca en 'Spider-Man: Homecoming 2' ya se ha buscado un actor para desempeñar su rol. Estamos hablando de Mark Hamill, conocido por dar vida a Luke Skywalker en la saga 'Star Wars'.



La idea de que el artista estadounidense encarne a Otto Octavius surge a partir de un tweet en el que un fan le propone para el papel. En el mensaje el usuario adjunta varias fotos de Hamill y el villano de 'Spider-Man'.





The more I think about it, the more I like the idea of @HamillHimself playing Doc Ock in the MCU: pic.twitter.com/KbtfIX0fPH