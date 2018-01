Pánico en Hawái por una falsa alarma sobre el ataque de un misil balístico

Las autoridades han confirmado que no ha habido peligro por ningún misil balístico tras saltar todas las alarmas por un aviso de proyectil en el archipiélago estadounidense de Hawái fruto de un mensaje oficial recibido en los teléfonos móviles y cuyo origen parece estar en un error humano.



Los hawaianos recibieron un aviso en sus móviles poco después de las 8.00 horas (19.00, hora peninsular española): "Amenaza de misil balístico dirigido a Hawái. Busque refugio inmediato. Esto no es un simulacro". La captura de pantalla enseguida fue publicada en redes sociales y cundió el pánico.



La Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái más tarde, sobre las 8.20 horas, publicó un mensaje escueto en Twitter: "NINGUNA amenaza de misil sobre Hawái".





HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs