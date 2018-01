Un coruñés compone la música de uno de los filmes nominados

El músico de A Coruña es el artífice de algunos de los temas de la chilena Una mujer fantástica que luchará por alzarse con la estatuilla frente a On body and soul (Hungría), The insult (Líbano), The Square (Suecia) y Loveless (Rusia). El coruñés -que inició su formación musical en composición y jazz en Suecia a finales de los 70 y que regresó en los años 80 a la comunidad gallega- cuenta con una amplia carrera como productor, pianista y compositor. Es autor de múltiples bandas sonoras de películas como De profundis o Arrugas, de cortometrajes como O Xigante o de series de televisión como Pratos combinados en la TVG.