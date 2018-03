Seedorf: "No es una final, es como octavos de final"

Clarence Seedorf volvió a rechazar antes del trascendental partido de mañana contra Las Palmas que el equipo se encuentre ante una final para mantener sus opciones de permanencia, aunque el entrenador deportivista reconoció que se trata de un partido decisivo. "Me gustaría usar una metáfora, porque no se pueden jugar diez finales. Hay una final y no es este caso. Podemos llamarlo octavos de final para llegar a la final. Por eso hay que aprovecharlo", reflexionó el holandés tras el entrenamiento de esta mañana en el estadio de Riazor.

Seedorf también se detuvo en el ambiente que espera mañana frente al conjunto canario. El técnico apeló a la unión como ha hecho el club durante la semana después también de la visita a la plantilla del alcalde de la ciudad, Xulio Ferreiro. "De la afición en general me espero que sean aficionados. Los aficionados siempre protegen sus colores. Sé cómo es la afición del Dépor como adversario. Lo he vivido en algunos partidos, va a haber un ambiente de una energía positiva. Solamente con energía positiva el club, la afición y todo el equipo va a llegar a donde quiere", destacó.

Para el encuentro frente a Las Palmas el holandés ha convocado a 18 jugadores. A la lista regresa Guilherme tras recibir el alta médica y se quedan fuera por decisión técnica Krohn-Dehli y Borja Valle.