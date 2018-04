Una gallega ya sumaba ayer 365.000 firmas tras una petición en internet para inhabilitar a los magistrados

"Dado que el tribunal encargado de dictar sentencia en el juicio de La Manada entiende que no existió violencia e intimidación en este caso, solicito la inhabilitación de los magistrados que componen el mismo". Así de contundente arranca la petición que la gallega Alba Mariño pudo en marcha en la plataforma Change.org, después de que ayer al mediodía se hiciese público el fallo que condenaba a 9 años de prisión por abuso sexual a los cinco acusados de la agresión contra la joven a la que asaltaron en los sanfermines de 2016.

"Aunque no vayamos a conseguir nada, al menos no nos quedemos de brazos cruzados", explicaba Alba en un mensaje publicado en su perfil de Facebook en el que apelaba a sus amigos a que apoyen un escrito dirigido al Tribunal Supremo y al Ministerio de Justicia. Con el objetivo de 50.000 firmas, en pocas horas los apoyos se dispararon: pasadas las once de la noche de ayer había ya más de 365.000 rúbricas.

El texto de la petición contra la polémica sentencia de La Manada afirma que "en un país en el que tenemos un problema de violencia machista tan grave, no podemos permitirnos jueces y magistrados que consideren que para que exista agresión sexual no basta con que cinco hombres agredan a una joven indefensa y en estado de embriaguez a la que, posteriormente abandonaron y robaron el teléfono para que pudiese ser auxiliada", remata en la petición virtual.

</p><p><noiframe></p><ul id="questions"><li>&iquest;Te ha decepcionado la sentencia del caso 'La Manada'?</li></ul><p></noiframe>