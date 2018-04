Ignacio Rivera: "No me veo como presidente del Deportivo"

El consejero delegado de Corporación Hijos de Rivera (la cervecera coruñesa propietaria de Estrella Galicia), Ignacio Rivera, aseguró hoy que el actual presidente del Deportivo, Tino Fernández, no tiene que temer nada respecto a él porque no aspira a ocupar su puesto. Durante la presentación de resultados de la compañía en 2017, Rivera descartó, en respuesta a preguntas de los periodistas, optar a presidir el club coruñés y que su experiencia en el Racing de Ferrol pueda ser su trampolín y una experiencia para dar el salto a un club de mayor tamaño. "No me vería como presidente del Deportivo. Para serlo tienes que tener otra vida; por la actividad que tengo en Estrella Galicia sería imposible", zanjó Rivera.

Sobre su ´aventura´ en el Racing de Ferrol, aseguró que es algo personal, ajeno a la cervecera coruñesa, y sólo mostró su deseo de que el club pueda mantener la categoría este año y seguir en Segunda División B.