Cospedal ve "tendencioso" que los jueces duden de la "credibilidad" de Rajoy

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este martes que su partido no puede ser considerado partícipe a título lucrativo como apunta la sentencia del caso Gürtel porque no obtuvo "ningún beneficio económico" por los delitos cometidos por los condenados en este asunto.

Por eso ha insistido, durante su comparecencia en al Comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, en que el partido va a recurrir la sentencia.

Cospedal ha recordado además que el único partido condenado por financiación ilegal ha sido el PSOE, al que también ha recordado otras sentencias como la de los GAL y ha sostenido, refiriéndose a la trama Gürtel, que a quien más ha perjudicado la actuación de "determinadas personas" ha sido a su propio partido.

La ministra de Defensa ha señalado que los populares, aún "respetando" las resoluciones judiciales, no están de acuerdo con lo que dice la sentencia de Gürtel "en lo que se refiere al PP" y ha subrayado que no niega lo que la resolución judicial dice "en relación a otros".

Cospedal, que a su entrada a la comisión ha señalado que acudía a "defender la honorabilidad" de su partido, ha recalcado que la sentencia al considerar al PP partícipe a título lucrativo, admite que el partido no tenía conocimiento de los delitos cometidos.

Pero además ha insistido en que los 'populares' consideran que ni siquiera tenían esa condición, porque no tenían planificados los actos juzgados, y por tanto no recibieron "ningún beneficio económico derivado de esos delitos".



Dudar de la credibilidad de Rajoy, "tendencioso"



Además, Cospedal ha considerado "muy poco jurídico y muy tendencioso" el argumento de la sentencia de Gürtel por el que se pone en duda la credibilidad del testimonio del presidente del Gobierno y de su partido, Mariano Rajoy.

En su comparecencia en la comisión que investiga en el Congreso la presunta financiación ilegal del PP, Cospedal ha señalado que también por esa razón su partido va a recurrir la sentencia.

La 'número dos' del PP se ha referido así a la parte de la sentencia que pone en duda la credibilidad de Rajoy y otros testigos en el juicio al negar la existencia de una caja B en el PP.

"Que un juez quite credibilidad a un testigo" porque considere que "si dice lo contrario es malo para él me parece un argumento muy poco jurídico y muy tendencioso, con todo el respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional pero con toda mi disconformidad, por eso la vamos a recurrir", ha señalado Cospedal.

Y al volver a ser cuestionada por este asunto y por el argumento del tribunal por parte del diputado socialista Artemi Rallo, ha respondido a este portavoz con otra pregunta "¿Es que los jueces son infalibles, señoría?".



Amenaza de querella



Además, Cospedal ha amenazado al portavoz del PSOE en la comisión que investiga la financiación de su partido, Artemi Rallo, con presentar una querella contra él si no rectifica y retira sus acusaciones de que ha cometido falso testimonio en el juicio de la trama Gürtel.

En su comparecencia en la comisión, Cospedal ha pedido rotundamente al diputado socialista que retire sus acusaciones fuera de la comisión, o que las reitere "fuera, delante de la prensa", en cuyo caso presentará una querella, después de que Rallo la haya acusado de haber faltado a la verdad durante su declaración en el juicio de Gürtel.

Rallo, por su parte, ha advertido a Cospedal de que amenazar con querellas es "mal camino" y le ha recordado los ejemplos de Cristina Cifuentes o el expresidente valenciano Francisco Camps.



"Machismo asqueroso"

Cospedal ha acusado hoy a Podemos de practicar un "machismo asqueroso" al mencionar a su marido, Ignacio López del Hierro, y sugerir que es uno de los donantes que aparece en los 'papeles de Bárcenas'.

En la comisión de investigación que analiza en el Congreso la presunta financiación irregular del PP, Cospedal ha negado tajantemente que sea su marido la persona que aparece en dichas anotaciones, en una de 1997 que figura como "López H" y en otra de 1998 como "López Hierro".

"Esa persona no es mi marido"; "López Hierro hay muchos", ha manifestado la dirigente popular, que ha recordado que conoció a su marido y se casó con él "en fechas muy posteriores" a las citadas.

La 'número dos' del PP ha criticado a Podemos por hacer "bandera del feminismo" y tener una portavoz, Irene Montero, que "llora" en la tribuna cuando se cita su relación con el líder de la formación, Pablo Iglesias, cuando ese mismo partido trata de "dañar jurídicamente" a Cospedal "calumniando" a su marido.