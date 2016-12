Cerco coruñés a la muerte súbita

Las causas de la muerte súbita son todavía un quebradero de cabeza para la medicina. Pese a que se han detectado algunos factores que influyen en la aparición de este paro cardíaco, aún quedan muchas incógnitas por despejar y ahora desde A Coruña se intenta arrojar algo de luz. Un equipo de investigadores de Health in Code ha participado en un estudio internacional -con hospitales de España, Italia e Israel- en el que han analizado a pacientes con cardiopatías y sus familiares y han descubierto cómo un gen está vinculado con algunas de estas patologías que pueden derivar en muerte súbita

Una pequeña luz sobre las sombras que todavía rodean a la muerte súbita. Investigadores coruñeses han descubierto la vinculación de un gen con determinadas cardiopatías, lo que permite incluirlo ya en los test genéticos que se realizan a familiares de un paciente con estas patologías y por tanto detectar cualquier anomalía de forma precoz y tratarla antes de que comience a dar síntomas. "Hemos identificado uno de los factores que influyen en la muerte súbita, pero este gen no es la única causa porque de hecho, muchas veces no se saben los motivos de estos fallecimientos o no son de tipo de genético", indica el director de la empresa Health in Code -una spin off de la Universidade da Coruña (UDC)- y coordinador del estudio, Lorenzo Monserrat.

El hallazgo es relevante para aportar claridad a las bautizadas como cardiopatías familiares que, en algunos casos, pueden derivar en muerte súbita. Hace años que el quipo de Health in Code había puesto sus ojos en el gen de la filamina C (FLNC). "Consideramos que había que estudiarlo y detectamos que muchos pacientes con cardiopatías familiares presentaban una alteración en este gen", explica Lorenzo Monserrat, quien asegura que durante el estudio -realizado en pacientes de 15 hospitales españoles (entre ellos el Universitario de A Coruña), de Israel y de Italia- "se detectó que había 150 portadores de esta mutación en 40 familias".

En concreto el equipo coruñés ha descubierto, tal y como se describe en un artículo del prestigioso Journal of the American College of Cardiology, la asociación de este gen con el desarrollo "de una miocardiopatía particular con características mixtas de miocardiopatías dilatata y arritmogénica ventricular izquierda" y de altas tasas de muerte súbita.

Saber que la alteración de este gen puede ser una de las múltiples causas de este tipo de patologías cardíacas puede ayudar a la detección precoz. "Este estudio producirá sin duda un cambio en el abordaje clínico y genético de las miocardiopatías", indican desde Health in Code. "La recomendación es que ahora este gen se incluya en los test genéticos que se realicen", indica Monserrat, quien deja claro eso sí que la prueba genética no es la primera opción para diagnosticar las cardiopatías familiares. "Cuando se detecta la mutación en un paciente, se realiza el test en sus parientes para ver si están en riesgo, pero ante otros pacientes nunca es el primer paso, sería como hacer cateterismos a la gente para evitar las arterias atascadas", ejempliza este cardiólogo y coordinador del estudio internacional.

Las cardiopatías familiares pueden presentar diferentes complicaciones que pueden traducirse en síntomas como dolor en el pecho, insuficiencia cardíaca y bruscas pérdidas de conocimiento, pero que no siempre se presentan bajo esta forma. "En ocasiones los síntomas no son suficientemente específicos y otras veces terminan en una muerte súbita", explica Monserrat, quien destaca que este gen sólo es una de las múltiples causas que pueden provocar este tipo de fallecimiento con el que se bautiza a la parada cardíaca que sufre de forma inesperada una persona que aparentemente estaba sana.

Unos de los casos más llamativos de muerte súbita son los que han registrado varios futbolistas españoles en el propio terreno de juego. Los cardiólogos reconocen que no se saben todas las causas de este tipo de muertes, pero piden calma ya que aseguran que la mayoría de cardiopatías pueden detectarse en las revisiones. "En el caso de gente joven la revisión suele ser una historia clínica, conocer los síntomas si existen, una exploración y un electrocardiograma que en personas más mayores puede completarse con una prueba de esfuerzo", señala el cardiólogo Lorenzo Monserrat, quien recuerda que desde Health in Code llevan años poniendo la lupa en la responsabilidad de las mutaciones genéticas en este tipo de patologías.