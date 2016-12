Justicia permitirá que ciegos y sordos se casen sin necesitar un dictamen médico

El Ministerio de Justicia prepara una circular para aclarar que las personas con discapacidad visual o auditiva no tendrán que pedir dictamen médico para casarse, una obligación que podría interpretarse del artículo artículo 56 del Código Civil, recientemente reformado y que entrará en vigor en junio de 2017. En concreto, este artículo establece que es preciso un "dictamen médico sobre la aptitud para prestar el consentimiento de aquellos contrayentes que estuvieren afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales".

La circular, según señalan fuentes del Ministerio, explicitará que este dictamen médico sólo se refiere a supuestos muy excepcionales, es decir, aquellos en los que la discapacidad es muy grave y muy extrema y la persona no tiene plenas facultades para prestar el consentimiento de matrimonio de forma voluntaria. Por ejemplo, afectaría a una persona sorda y ciega de nacimiento o una persona con una discapacidad psíquica muy grave que no es autónoma y que depende de otra persona para hacer absolutamente todo.

Diferentes colectivos como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) o la ONCE mostraron estos días su malestar por la medida. En este sentido, subrayan que la nueva redacción del Código Civil es "contraria" a los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece que "los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, en todos los aspectos de la vida".

Por ello, señalan que, mientras se aborda el trámite de modificación de la normativa (que requiere trámite parlamentario), se ha propuesto una resolución urgente en forma de circular que será emitida por la Dirección General de los Registros, para una aplicación "restrictiva, excepcional y limitada" de la ley vigente a partir del 30 de junio, de manera que sólo pueda aplicarse "si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas". "La modificación puede ir para largo y puede pasar que un notario quiera cumplir la ley y no registre a un ciego, así que Justicia va a enviar una resolución urgente a todos los registros para aclarar este tema", confirma en este sentido un portavoz de la ONCE en Galicia, que añade que esta organización llevaba ya varios meses trabajando para que se corrigiese ese "error garrafal", que atribuye a un fallo a la hora de copiar el texto. "Cuando alguien redactó la ley copió un párrafo de un texto antiguo. Cuando los técnicos de la ONCE se percataron se pusieron a trabajar pero se toparon con un problema: la falta de Gobierno", explica.

Por su parte, María Teresa López, coordinadora de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia, también condena firmemente este articulado. "Hasta ahora las personas sordas podían casarse sin problema ni dictamen médico porque tienen toda la capacidad de obrar", resalta.