Empresarios de discotecas prevén 420 fiestas ilegales en Navidades

La Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas (Fesdiga) prevé la celebración de 420 fiestas ilegales durante la época navideña en Galicia, una cifra superior a la registrada el año pasado por estas fechas, cuando detectaron unas 350 fiestas en establecimientos que no contaban con las licencias pertinentes.

Así lo ha anunciado su presidente, Samuel Pousada, en una conferencia de prensa celebrada esta mañana en Vigo, donde ha especificado que, de la cifra total de fiestas, 150 tendrán lugar en la provincia de Pontevedra, otras 150 en A Coruña, 60 en Lugo y otras 60 en Ourense.

El 90 por ciento de estas celebraciones, ha abundado, tendrán lugar en Nochevieja en locales "con licencia de apertura" para desarrollar una actividad "diferente" a la organización de fiestas, y que "no tramitan la autorización" necesaria.

El 10 por ciento restante, ha continuado Pousada, tendrán lugar en infraestructuras "sin licencia de apertura" y son "muy difíciles de detectar", ya que la mayoría se publicitan a través de las redes sociales, dejando a un lado la cartelería y demás publicidad convencional.

Fesdiga ya ha remitido cartas a los ayuntamientos gallegos afectados para solicitar la elaboración "de un plan municipal preventivo" que, con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, eviten este tipo de fiestas cargadas de "peligro".

No obstante, y según ha revelado su presidente, la Federación tan solo ha obtenido la contestación de aquellos municipios "que tienen menos recursos" y no de los "grandes ayuntamientos" como Vigo o A Coruña, que tampoco aportan la documentación que solicitan para desarrollar una labor de prevención que, ha dicho, "no nos corresponde".

En la ciudad olívica, ha matizado, han detectado fiestas ilegales para Nochevieja en el Auditorio-Palacio de Congresos y en el Hotel Bahía, entre otras.

Ya en el ámbito del área metropolitana, han localizado celebraciones sin autorización en el restaurante El Real Casa Mariano, en Moaña, además de en otros municipios como Nigrán.

Un año más, el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas ha demandado una norma a nivel nacional para que se prohiba que las administraciones "puedan ceder espacios públicos" para la celebración de macrofiestas, "y que desaparezca la categoría de sala multiusos".

También ha demandado la aprobación de una ley de espectáculos públicos a nivel autonómico para regular el sector, entre otras peticiones que ha lanzado para fortalecer a unos negocios que "necesitan apoyo" de las administraciones públicas para continuar en la senda del crecimiento.