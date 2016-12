El Gordo se queda en Madrid

El 13 fue el número de la suerte. El 66513, vendido íntegramente en una administración del barrio de Acacias, estaba agotado desde hacía unas semanas. Unos minutos antes de las 12 de la mañana, en cuanto salió el premio, un trabajador de un bar cercano al negocio corrió para comunicar la noticia. Durante toda el día muchos de los agraciados se acercaron al despacho de lotería a celebrarlo. Los dueños también tenían un décimo. Una administración de Barcelona repartió 10 series, premiadas con 40 millones. La lotera de El Raval le pidió a su amigo de Madrid que le enviase boletos terminados en 13, demandados por algunos clientes. Otro despacho de Vizcaya intercambió décimos y repartió 20 millones. La suerte también llegó a Cuenca, Toledo y Badajoz

El Gordo de la Lotería de Navidad, el 66513, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), ha repartido 640 millones de euros en Madrid a través de una administración de lotería ubicada en el Paseo de la Esperanza, en el barrio de Acacias. El premio salió a las 11.57 horas, en la séptima tabla, cantado por Nicol Valenzuela y Lorena Stefan, quienes ya habían dado el Gordo del año pasado. Elisabeth, la madre de Nicol, ha pedido a los agraciados que no se olviden de ella y "le den una propina porque se lo merece", ya que el año pasado cuando también cantó el Gordo no ocurrió. Esta es la primera vez en la historia de la Lotería de Navidad que el Gordo ha terminado en 13, un número tradicionalmente de la mala suerte.

Desde que se conoció la noticia del Gordo, las botellas de champán comenzaron a abrirse en la administración número 4 del Paseo de la Esperanza, donde sus propietarios, Agustín y María José, explicaron que era la primera vez que vendían un premio de esta categoría y que el número se había agotado hacía tres o cuatro semanas. "No se devolvió nada", afirman. Llevan tan sólo cuatro meses al frente de este negocio y al número premiado están abonados varios clientes e incluso los propios dueños, que se han quedado con un décimo.

Una de las mayores alegrías se la ha llevado Elena Ferreira, una esteticista en paro a la que le ha afectado "muchísimo" la crisis, que podrá devolver el dinero que le habían prestado y que podrá pagar la hipoteca "después de haberlo pasado mal durante mucho tiempo". Elena explicó a los periodistas que había llamado "como una loca" a su madre para comunicarle la buena nueva, pues "necesitaban mucho" el dinero.

Otro de los beneficiados por la suerte, Vicente Barrionuevo, explicó que había "echado a correr" hacia la administración después de haber visto en la televisión que tenía el número. "Mi madre siempre que puede coge el trece y yo lo vi en la administración, ahí colgado", ha añadido. Vicente ha asegurado que lo primero que hará será ingresar el décimo en un banco, pues su mujer "está que no sabe dónde guardarlo".

Entre los felices agraciados con el Gordo de la lotería navideña había otro vecino, trabajador de un bar cercano a la administración que fue quien corrió a avisar al lotero de que había caído en su oficina. "Me han tocado 400.000 pavos que dan para tapar agujerillos, pero habrá que seguir trabajando", ha dicho este hombre, quien ha afirmado a los periodistas que cuando fue a contárselo al administrador de la lotería "no se lo creía".

En medio de la celebración, sin embargo, ha habido gente que se ha tenido que limitar a ver pasar la alegría ajena, como las trabajadoras de una peluquería, a la otra puerta de la administración, que no compraron nada, o como María Ángeles, que todos los años compraba ese número "pero esta vez no".

Más suerte han tenido en otras localidades a las que ha viajado el Gordo, como una administración de lotería de Barcelona que ha repartido diez series del Gordo, premiadas con 40 millones, que había comprado en Madrid porque cada año recopila décimos acabados en 13 que le solicitan sus clientes habituales.

Montserrat Malagelada, titular de la administración número 25 de Barcelona, situada en el barrio del Raval de Barcelona, explicó que los décimos se los envió Agustín Ramos, el lotero del Paseo Esperanza de Madrid, que es amigo suyo "desde siempre". Malagelada señaló que no tenía los décimos a la vista, sino guardados en el mostrador y cuando uno de sus clientes le pedía un número acabado en 13, sacaba el 66513, que era el que este año le había enviado su amigo porque ella no tiene asignados números que acaben en 13.

"Normalmente siempre me enviaba el mismo número acabado en 13, que no era éste, pero justo este año Agustín ha cambiado de administración y me envió otro número acabado en 13", que ha sido el afortunado. "Estoy muy feliz de haber repartido suerte", indicó la lotera, que aseguró que no se ha quedado ningún décimo ganador.

La lotera ya recibió ayer por la mañana una caja de bombones de un afortunado, que había acudido para llevarle el regalo y descorchar una botella de cava. "Seguiremos comprando el 13, ahora con más motivo que nunca", concluyó.

En Abadiño (Vizcaya), se han repartido 20 millones de euros en décimos vendidos por la administración de lotería del barrio de Matiena. Según David Lobato, uno de sus titulares, esta administración hizo un intercambio de lotería con la de Madrid. El número ha sido vendido "uno a uno" y se encuentra repartido entre los vecinos de barrio. Han sido cincuenta agraciados. Los propietarios de la Administración, que llevan cuatro años al frente, también recibirán parte del premio, al haber comprado uno de los décimos.

El Gordo de la Lotería de Navidad también tocó a Castilla-La Mancha de la mano de una pastelera de Talavera de la Reina (Toledo), con veinte décimos, y de Jesús, un jubilado de Madrid que pasa los veranos en Palomares del Campo (Cuenca), adonde llevó cuarenta décimos del número 66513, el primer premio del sorteo navideño.

Uno de los agraciados es José Antonio, propietario del bar El Cordobés, donde Jesús intercambió los décimos que había comprado en Madrid con otros vecinos de Palomares del Campo, tal y como relató el premiado. José Antonio, que afirma que usará los 400.000 euros para "tapar agujeros", admitió que en el pueblo había "mucho revuelo" porque el premio "está muy repartido".

La propietaria de la pastelería La Piedad de Talavera de la Reina, María Rosa Valera, ha repartido por su parte veinte décimos del Gordo, en total ocho millones de euros. Valera explicó que el 66513 es un número abonado al que juega todas las semanas desde hace alrededor de treinta años. Ella lleva un décimo del premio, otras siete personas también juegan a este número abonado y el resto lo ha repartido entre clientes del establecimiento.

En la pastelería, varios afortunados celebraron el premio brindando con sus propietarios, entre ellos Puri Blázquez quien explicó que lleva un décimo compartido con una amiga. Puri, que estaba muy emocionada porque lleva un año "muy malo" debido al estado de salud de su marido, explicó que compra este número cada semana y que este año estaba "convencida" de que tocaría. Ayer por la mañana acudió al hospital con su esposo y, al regresar, una nieta le dijo que el Gordo acababa en 13, y al mirar el número vio que era el que ella jugaba.