Mariscada para un décimo colectivo

"Lo vamos a invertir en el segundo bebé", explica al lado de su mujer embarazada y de su hijo Jorge Alfonsín. Es uno de los 80 peñistas de Moraña agraciados con los 125.000 euros al décimo que corresponden al 4536, el segundo premio del Sorteo de la Lotería que sonrió a numerosas localidades gallegas.

Los integrantes de la peña se reúnen habitualmente en el café bar Xolda, sede de la administración, y coinciden en que gastarán parte del premio, correspondiente a un único décimo, en "una mariscada, y después también en una fiesta".

A la mayoría es la primera vez que les toca un premio de un juego de azar, pero el caso de Jorge Alfonsín es especialmente sorprendente: "La peña ya tiene unos años, pero uno se dio de baja y me dijo si quería (ingresar), me dio ayer el número", comenta entre risas.

Así es que obtuvo el premio por apenas 24 horas, cedido por el ex integrante. "Cada uno tiene un número y lo metemos ahí en un bote", explican los peñistas, cuyo número fue elegido por la máquina, que designa además "todas las terminaciones".

El vecino de Moraña, de 37 años, se propone invertir el premio el ampliar la familia, mientras que el pequeño de la casa "nos ha pedido un masaje, que le rasquen la espalda, quiere que sea su premio", comenta sonriente la pareja.

A su lado en la barra del bar Gonzalo Brea también tiene claro en qué va a gastar los más de 1.000 euros que le corresponden. "En casarse", bromean sus compañeros, "que ya va a teniendo una edad", pero en realidad el agraciado confiesa como sus compañeros que lo invertirá en "hacer una buena mariscada e ir de fiesta".

Mientras tanto el padre del propietario del bar y de la administración, Javier Piñeiro, no para de atender llamadas. "El número salió por ventanilla", explica, "en la máquina vas pidiendo 01, 02, 03... Hasta el total; a cada uno les tocan 1.250 euros y son todos vecinos de Moraña".

Se enteró del premio, cantado por los niños Nicole Chungara y Youssef Salhi a las 11.21 horas, "porque vi que acaba en 36 y coincidía". La peña se fundó hace unos cuatro años y durante la mañana de ayer varios de sus integrantes pasaron por el bar para festejar con sus compañeros el premio, que se suma a otros tres que han tocado en la misma administración en sorteos de la Primitiva y Euromillones.

Los peñistas fueron los principales agraciados en la comarca, pero no los únicos, aunque finalmente los municipios que rodean a la ciudad del Lérez recibieron menos de 140.000 euros.

A unos kilómetros de Moraña, en Barro, la administración ubicada en el restaurante Meli Calvo, conocido tradicionalmente como Casa Amelia repartió 6.000 euros de un quinto premio. "Nos enteramos por la televisión, estábamos viendo el sorteo", explica Luciano Martínez, al frente de la administración, "pero no puedo decir a quién le tocó ni si es solo un décimo o más porque salió por máquina".

El agraciado no se acercó hasta la administración, cuyos responsables tampoco pueden confirmar "si es solo un décimo o más". La otra administración que repartió suerte ayer Pontevedra, conocida como Dorita, vendió al menos un décimo del 19152, agraciado con un quinto. Su responsable, Ana Muíños, dice que "nos llamaron que había tocado, buscamos en el listado y no nos aparecía y nos dimos cuenta de que es de máquina".