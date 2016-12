Navarra celebra el tercer premio

El número 78748, tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, desbordó de alegría a numerosos vecinos de las localidades navarras de San Adrián y Azagra, quienes salieron a la calle para compartir su felicidad y brindar con otros agraciados. El número, premiado con 50.000 euros al décimo, fue cantado a las 12.02 horas en el Salón de Loterías de Madrid. En pocos minutos la noticia se extendió rápidamente por Navarra. El número fue vendido íntegramente por una administración de la localidad de San Adrián, que repartió 80 millones de euros en 160 series „cinco series no fueron vendidas y se devolvieron„.

Unos minutos después de cantarse el número, el propietario de la administración ya atendía llamadas de teléfono y recibía a vecinos que querían corroborar que efectivamente su número había sido el agraciado. Entonces comenzaron a descorcharse las primeras botellas de champán para celebrarlo. La suerte también recorrió las calles de Azagra, una localidad muy cercana a San Adrián y en la que la Cooperativa de vino San Gregorio había comprado el número, que fue repartido entre trabajadores y vecinos. Uno de los empleados no podía contener su alegría mientras estaba pendiente del teléfono y recibía a vecinos de Azagra que acudían a comprobar que habían sido agraciados.

Ayer fue la primera vez en sus casi treinta años de historia que la administración de la calle Santa Gema, número 16, de San Adrián, vende un premio importante de la lotería. Su propietario, José Luis Martínez, no podía ocultar su alegría. "¡Estamos desbordados y contentísimos!", exclamó. Martínez informó de que el número premiado con el tercer premio fue adquirido por vecinos del municipio navarro, que tiene más de 6.000 habitantes. Además, fue vendido en el bar Lupin de San Adrián, en la carnicería Mateo de Calahorra y la cooperativa San Gregorio del Vino de Azagra.

El propietario de la administración comentó que desconocía si tenía alguno de los decimos premiados, ya que dispone de tantos números que es imposible quedarse con todos. "Creo que no, no podemos jugar todos los números, pero no sé todavía, los tenemos en casa", afirmó Martínez, visiblemente emocionado y desbordado por la noticia. El lotero destacó, nada más conocerse el premio, que ayer sería un día de celebración en San Adrián y, aunque no pensaba realizar "nada especial" para festejar que la suerte hubiese llegado al pueblo navarro, indicó que lo celebraría con los vecinos y que haría "lo que vayan mandando, según se vea".

La alegría también se apoderó de la Cooperativa San Gregorio de Azagra. Julio Fuentes, uno de los trabajadores agraciados, explicó que todavía no había pensado qué hará con el premio. "No ha habido tiempo. Pero sí pasaremos unos Reyes buenos. Además de salud, nos hemos llevado un pellizco", subrayó. El empleado de la cooperativa contó que el día antes del sorteo los trabajadores habían bromeado diciendo que si les tocaba la lotería cerrarían la cooperativa y sacarían el vino para celebrarlo. "Lo hemos clavado", señaló.

Además del tercer premio, la suerte acompañó este año a Navarra en los días previos a la Navidad, pues en la comunidad se repartieron otros 496.000 euros en distintos premios del sorteo. En concreto, el segundo premio, el 4536, dejó 250.000 euros en Pamplona y Tudela, donde se vendieron dos décimos a través de terminal.