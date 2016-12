Un premio agridulce en el PSOE

El premio de la Lotería de Navidad que recayó ayer en Ferraz generó malestar entre los trabajadores del PSOE, ya que los décimos con el Gordo eran regalados y no se habían repartido entre todos los trabajadores.

Según fuentes socialistas, los cinco décimos con el número 66.513 que llegaron a Ferraz lo hicieron de la mano de la administración del Paseo de la Esperanza, donde el partido había comprado el número "oficial" que jugaba el PSOE y que, finalmente, no resultó premiado. Según estas fuentes, dos de esos décimos regalados se repartieron en participaciones, no en toda la casa, y otros tres se los quedaron tres trabajadores de administración, entre ellos el gerente del partido, Goyo Martínez, que fue jefe de Gabinete del ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba.

Después de los primeros momentos de alegría por el premio recibido, que fue anunciado incluso en las redes por el PSOE, se generó un profundo malestar entre los trabajadores del partido, ya que algunas personas se preguntaban por qué si estos décimos eran regalados como "agradecimiento" por la compra de un número entero no se habían repartido entre todos los trabajadores.

Según fuentes socialistas, se vivieron ayer momentos de tensión e incluso se escucharon algunos gritos en la sede. Había incluso quien pedía que interviniera el comité de empresa para exigir que el premio redundara en el partido, que arrastra una difícil situación económica desde hace años.

Una situación por la que se han visto afectados los trabajadores, con despidos y bajadas de sueldo. De hecho, en 2012 se acordó un ERE que incluía un centenar de jubilaciones en toda España, bajas voluntarias y media docena de despidos. Otros trabajadores de la sede aseguraban entender el comportamiento de quienes se habían quedado con el décimo de "regalo", aunque admitían que era una situación muy peliaguda.

En un primer momento, fuentes de Ferraz explicaron que los agraciados eran todos trabajadores de la casa y que entre ellos no había ningún dirigente político. "Felices porque muchos trabajadores/as de la casa en Ferraz han sido agraciados con el gordo de Navidad. Un gran final para un año difícil", fue su anuncio a través de la red social Twitter.

Después, y visto el revuelo, la gestora emitió un comunicado en el que se desvinculaba del asunto y sostenía que, como organización, ni administra ni gestiona Lotería.

En el informe explica que sus trabajadores de administración se habían encargado de la gestión de un número „el oficial, 91.674 „que no había sido premiado y que "algunos trabajadores" de la sede federal, a título personal, fueron agraciados con el premio Gordo de Navidad.