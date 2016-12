Sanidade logra subir la cifra de vacunados de gripe al insistir con llamadas a domicilio

La Consellería de Sanidade tiene un objetivo en el horizonte: que al menos el 65% de la población de 65 o más años se vacune contra la gripe, una enfermedad que provoca más muertos que los accidentes de tráfico y cuyas complicaciones contribuye a reducir una inyección que la Xunta facilita de forma gratuita a los colectivos de riesgo. Año tras año el departamento que dirige Jesús Vázquez Almuíña se acerca más a su meta.

Al menos con esas expectativas trabajan en la Consellería de Sanidade, donde han empezado ya a hacer cuentas dado que ayer finalizó el período oficial para vacunarse, del 24 de octubre al 23 de diciembre. El subdirector xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía, Xurxo Hervada, señala que los datos "preliminares" permiten estimar que el porcentaje de cobertura en esta ocasión estará "por encima del 55%". Al margen de que finalmente sean "un punto y pico o dos", en todo caso indican una "mejora" con respecto a los resultados del año anterior, cuando se superó por los pelos la barrera del 54% entre los gallegos con edad de jubilarse (65 o más años). Esa cifra, además, ya suponía un avance con respecto a la registrada en la campaña anterior, en 2014, cuando no se llegó ni al 52,5%. "No es lo que nos gustaría", admite Hervada en alusión al porcentaje objetivo. No obstante, destaca cómo "más de medio millón de gallegos están vacunados" y mejora la cobertura en todas las franjas de edad.

En el incremento de los gallegos mayores que de forma voluntaria se aprovechan de la posibilidad de protegerse contra el virus de la gripe influye que Sanidade, año tras año, busque nuevas formas de convencer a los más reticentes de las bondades de la inyección. De ese modo impulsa iniciativas como llamar por teléfono a quienes no aparecen por el centro de salud para recordarles que deberían protegerse. Por ahora, según explica Hervada, Sanidade ha realizado ya unas "14.000 llamadas" y el porcentaje de respuesta es positivo: "el 90% de los que se llaman van", explica.

Los últimos datos oficiales confirmados son del pasado día 18 y apuntan a un porcentaje de cobertura entre los pensionistas gallegos de casi un 54,3%. En A Coruña la tasa bajó al 52,22%, la tercera área sanitaria con menor cobertura.