Los coruñeses 'conquistan' YouTube

YouTube se ha convertido en toda una revolución del consumo digital. Amenaza con dejar obsoleta a la televisión tradicional y genera millones de ingresos entre los 'youtubers' que aportan contenido a la web. Un negocio en el que las marcas tienen un papel protagonista, y es que no dejan pasar la oportunidad de patrocinarse en los canales de mayor éxito. La ciudad de A Coruña es la sede de algunos de los 'youtubers' más influyentes de la actualidad, aunque cualquier persona puede subir un vídeo a la plataforma, donde la clave del éxito no sigue un patrón y todavía se desconoce

Sus vídeos cuentan con miles de visualizaciones y sirven como ejemplo para sus seguidores. Son los youtubers, personas que cuentan con un canal en la web YouTube en el que aportan un contenido único y creativo y cuyo número de suscriptores es elevado. A Coruña ha sido la cuna de algunos de los más influyentes del panorama actual, como es el caso de Percebesygrelos, CoquesCorner, Duulcedeleche o Isashopaholic, entre otros.

YouTube se ha convertido en un fenómeno que mueve masas. La plataforma digital creada en el año 2005 ha crecido a lo largo de los años hasta convertirse en todo un escaparate de identidades y marcas que no dejan pasar la oportunidad de promocionarse en los canales con mayor éxito. Hasta el término "viral" ha sido popularizado gracias a YouTube, y es que hoy en día son ya un total de mil millones de usuarios los que visualizan el contenido infinito que está disponible en la web.

Once años en los que el mundo ha cambiado, la tecnología ha avanzado y, por lo tanto, la forma de consumir ha seguido los mismos pasos. Todo un cambio generacional cuya evolución ha ido mucho más allá de lo que nadie era capaz de imaginar. Atrás quedaron las horas dedicadas única y exclusivamente a ver programas de televisión, ahora el contenido multimedia se disfruta en YouTube.

La audiencia de YouTube

El público objetivo de la plataforma se mueve principalmente entre los 12 y 25 años, según informa la compañía de información web Alexa, siendo extensible esta audiencia hasta los 65. Los usuarios entre 13 y 17 años son muy activos y su consumo es muy alto en cualquier tipo de vídeo. No ocurre lo mismo en la franja más madura, en la que utilizan la plataforma para consumir más vídeos de música, tutoriales y cocina. "Cada uno mueve a su público, mis vídeos están más orientados a personas adultas, pero está claro que los jóvenes siguen más la tendencia de los gamers, por ejemplo", afirma la coruñesa Isabel Villanueva, Isashopaholic.

A pesar de las diferentes edades, todos los usuarios de la web tienen algo en común: buscan una nueva forma de consumo. YouTube aporta un contenido novedoso con total libertad creativa, sin restricciones de horario ni un argumento preparado, por lo que el consumo tradicional amenaza con quedar obsoleto. ¿La clave de esta plataforma? "Puedes escoger el contenido que quieres cuando quieres. Es elegir el momento adecuado, lo quiero y lo tengo", explica Isabel. El denominado "éxito" es el gran enigma de la web. Hay vídeos que se hacen virales casi sin querer, y eso anima todavía más a la gente a ser partícipes de este fenómeno. Las opiniones son dispares. Para Carlota Núñez, más conocida como Duulcedeleche, el éxito se debe a "la naturalidad, yo lo veo algo esencial. Además de ser creadora de contenido también consumo muchos vídeos, y lo que más me gusta de la gente es sentirla cercana y sincera, que esa esencia sí que se ha perdido a lo largo de los años". Por el contrario, Jorge Fernández, Coquescorner, declara que YouTube "está comenzando a masificarse y cada vez hay más gente con mejor contenido y mejores medios, así que hoy para tener éxito has de ser muy completo". Cualquier persona puede subir un vídeo a YouTube, pero todas las empresas de publicidad y marcas giran en torno a los grandes núcleos urbanos. "Hoy en día todo lo importante sucede en las grandes ciudades, en las sedes de las marcas y donde están las agencias de comunicación. Si hace 4 años no hubiese decidido irme a estudiar a Madrid probablemente no estaría donde estoy hoy", sostiene este joven.

Ahora bien, "destacar puedes destacar en cualquier lugar del mundo, porque lo que engancha es la persona que está delante de la cámara", explica Carlota. Está claro que YouTube, además de un medio, es un negocio. Las personalidades más destacadas de la plataforma en cada país viven, la gran mayoría, exclusivamente de la rentabilidad que producen sus vídeos. "En España el CPM -la cantidad de euros por mil reproducciones en las que salta el anuncio- es bajísimo. Conozco a gente que vive colaborando con marcas, que les pagan por hacer un vídeo o por poner contenido en sus redes sociales", relata Carolina Iglesias, Percebesygrelos.

Todo apunta a que a esta plataforma le depara un futuro cada vez más prometedor, y, por lo tanto, continuará revolucionando los medios de consumo conocidos hasta la fecha.