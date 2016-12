"Hasta que no me inviten a ir a 'Luar' no habré alcanzado el éxito"

Carolina Iglesias reside actualmente en Madrid, donde a raíz de su canal de YouTube Percebesygrelos ha conseguido hacerse un hueco en escena:_guionista del programa Yu: no te pierdas nada de Los 40, su participación en Yutubers en Comedy Central y diferentes eventos por la capital.

"Gracias a YouTube, TVE contó conmigo para comentar Eurovisión desde su página web, porque vieron vídeos míos hablando sobre el festival, del que soy muy fan, me han salido trabajos como guionista... Es una plataforma con muchísimo poder que te da una visibilidad y unos seguidores muy fieles que no se pueden encontrar en un medio tradicional con facilidad", explica Carolina. Sin embargo, en sus vídeos reconoce que hoy en día es cada vez más complicado compaginar su hobby, YouTube, con su trabajo y tiempo libre.

El contenido de sus vídeos es variado, y sus 27.572 suscriptores parecen sentirse reflejados con el humor y las vivencias de Carolina. "En mi canal me muestro como soy, me parece absurdo fingir ser alguien que no me representa. Me niego a ocultar mis gustos, si me gusta escuchar a Sonia y Selena, si la religión que más me representa es el Chenoísmo, si me flipa leer libros sobre ortografía, si me apasionan las verbenas, las orquestas, el folclore galego... ¿Por qué no lo voy a decir? Renegar de algo que te gusta no es de fan verdadero", declara.

Aunque afirma que este año ha sido frenético y todavía no es capaz de asimilar la "suerte" que tiene, asegura, con el gran sentido del humor que la caracteriza, que "hasta que no me inviten a ir al Luar con Gayoso no consideraré que haya alcanzado el éxito".