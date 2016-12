"Veía a muchos 'youtubers' y me lancé sin ningún tipo de conocimiento audiovisual"

Estudiante de ingeniería, invierte su tiempo en compaginar dos canales, el suyo propio, Coquescorner y el de New Age Creators, en el que colabora semanalmente. Llegó a YouTube en el 2014 y ya cuenta con 51.788 suscriptores. Decidió crear su canal como un hobby. "Durante algún tiempo veía a muchos a youtubers ingleses y americanos y en cuanto terminé Bachillerato me lancé sin ningún tipo de conocimiento audiovisual, si ellos podían hacerlo, ¿por qué no iba a poder yo?", explica.

En cuanto a su número de suscriptores, reconoce que puedes conocer "qué les gusta más a la gente que te ve, si hay mucha gente que te sigue diariamente o si simplemente toda esa gente suscrita después no te hace ni caso cuando subes un vídeo. Aunque sí que es verdad que cuando esa cuenta engorda, sí que sientes un chute de motivación y responsabilidad". La relación entre youtubers es cada vez más frecuente, hasta el punto de interactuar entre ellos en los vídeos, "es algo muy orgánico, una vez que entras en la comunidad, más o menos estás enterado de las cosas que se crean a tu alrededor".