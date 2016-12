"No me veo dedicándome exclusivamente a YouTube en el futuro, lo veo muy arriesgado"

Carlota Núñez compagina sus estudios de producción de vídeo con su canal de YouTube Duulcedeleche „creado hace cuatro años„. Cuenta con 80.682 suscriptores en la plataforma digital, aunque reconoce que "a estas alturas, he aprendido que eso sólo es un número y no puedes dejar que te afecte". Entre sus vídeos se encuentra un amplio contenido de moda y maquillaje, así como relatos de experiencias vividas. En su canal la publicidad juega un papel muy importante, y es que las marcas le envían ropa desde China para que la enseñe en su canal.

Sin embargo, no tiene claro el futuro en esta plataforma. "Veo muy arriesgado dedicarme solamente a YouTube. En cierto momento te puede ir bien y te podrías plantear vivir solo de ello, pero pensando en un futuro no sabes lo que te deparará. De hecho, no todos los meses tienes los mismos ingresos", explica. Residente en A Coruña, viaja asiduamente a Madrid, donde "se concentran todas las agencias de representación y de comunicación con marcas, por lo que es muchísimo más fácil relacionarte con gente que hace lo mismo que tú, y eso ayuda", afirma.