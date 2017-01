A TVG retrata a pluralidade das familias galegas no novo programa 'Meus'

A Televisión de Galicia (TVG) estrea hoxe o programa Meus, un espazo dedicado ás familias galegas. A familia é o punto de partida e orixe de cada un, sexan clásicas, monoparentais, extensas, multirraciais ou sen lazos de sangue, e o novo espazo da canle pública pretende facer un retrato delas.

No primeiro episodio, Rosario Lovelle e David Álvarez presentan as súas familias. A familia de Rosario está afeita a pasar as adversidades xunta. Ela é unha peiteadora xubilada dos Peares, que superou un cancro de mama e viu como esa doenza lle levou ao seu home. Con ela, os espectadores coñecerán o día a día dunha ama de casa que vive soa e que presentará a súa familia, as súas compañeiras e os traballadores da súa asociación contra o cancro de Ourense.

O equipo do programa coñecerá tamén a David Álvarez no barrio vigués de San Paio de Navia. El é un traballador de Citroën, casado e cunha filla de cinco anos que ten unha gran paixón, as traiñeiras. No seu lugar de traballo, no seu barrio coa familia e de camiño aos seus adestramentos no club de remo Tirán, Meus mostrará a vida dun home que cre no valor do esforzo.