Un juez del Supremo enciende la Red

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas ha incendiado las redes sociales con una serie de comentarios sobre la violencia machista que algunos han defendido y otros han condenado duramente. Desde su cuenta de Twitter Salas ha defendido que la violencia machista debe ser castigada judicialmente como cualquier otro tipo de maltrato. Además ha escrito frases como que gran parte de la desigualdad entra ambos sexos "radica en la fuerza física. Si la mujer fuera más fuerte que el hombre, tal vez el problema era al revés". La abogada gallega Lourdes Carballo y la coordinadora de la Rede de Mulleres contra os Malos Tratos, Rosa Fontaíña, se suman a las respuestas condenatorias que ha recibido el juez.

"Las declaraciones son desafortunadas, no se trata de una cuestión de fuerza física, se trata de una cuestión de ejercicio de dominio de carácter social y cultural", defiende la letrada Lourdes Carballo. La abogada considera que el magistrado ha "banalizado" una tema del que no se pueden hacer juicios "tan simples". Carballo argumenta que si no se tratara de una actuación que se da en un contexto tan concreto como es el de la violencia machista, el trato a este delito tendría que ser equivalente. "Yo estoy a favor de que sea así, de tener una tratamiento igualitario de los casos, pero para eso hay que llegar a ese punto en el que la violencia no se inflige por ser mujer y para eso quedan muchos años, así que habrá que regular de manera especial hasta entonces", valora, y recuerda que a la hora de enjuiciar cada caso es único, pero en todos los de violencia de género se dan una serie de características que los diferencian de otros delitos: "Todos encierran una intención de dominio del hombre sobre la mujer, es una manifestación del hombre posesivo".

Rosa Fontaíña recuerda, además, que en la violencia física es, en la mayoría de casos, la manifestación de un proceso que empieza con un maltrato psicológico: "Las agresiones a las mujeres se ven todos los días en todas partes, no tienen que ser físicas, son desvalorizaciones y chistes machistas, comentarios como los de este magistrado, con los que solo vamos hacia atrás, deshacemos lo que se ha conseguido en sensibilización".

Lourdes Carballo descarta que, como señala Salas, sea una cuestión de "maldad" en el ser humano y no de machismo, ya que muchos se suicidan después. "No soportan su propia existencia y se matan, muy pocos son los que se puede decir que asesinen a su pareja por pura maldad". Responde, además, a la argumentación de Salas de que existen "números negros" de los hombres que sufren violencia porque no se atreven a denunciar: "Desconozco el dato, pero hoy por hoy dudo que sea el miedo lo que les paraliza para denunciar, lo que sí sé, porque las conocemos, es que hay muchas mujeres que sí se callan porque temen la reacción de sus parejas o exparejas".

Fontaíña enfatiza que si se creó la Ley Integral Contra la Violencia de Género fue "para diferenciar las agresiones ya que no tienen comparación" y se pregunta cómo "se atreve a hablar así públicamente" cuando oficialmente el año pasado murieron 44 mujeres a manos de sus parejas. Y responde: "Lo dice porque solo contestamos nosotras, los grupos de mujeres y feministas, pero no hay una respuesta política ni de la sociedad".

La coordinadora de la Rede de Mulleres contra os Malos Tratos también lamenta que "una persona que va a decidir sobre la vida de otra" no esté concienciada sobre la violencia de género. Salas afirmó en sus tuits que si es consciente de que existe el machismo y que por eso no considera que, por ejemplo, los jueces deban recibir formación específica. Por el contrario, Fontaíña valora como indispensables estos programas y califica de "penosas" las declaraciones del magistrado.