Angels Barceló y San Sebastián se quedan sin Tambor de Oro 2017

San Sebastián se quedará este año 2017 sin Tambor de Oro tras no contar con el respaldo del pleno extraordinario celebrado este miércoles la candidatura de la periodista catalana Angels Barceló.

La propuesta realizada por el Consejo de Administración de San Sebastián Turismo de otorgar a Angels Barceló el máximo galardón de la ciudad, debía ser ratificada por mayoría en el pleno extraordinario de este miércoles, pero no ha salido adelante al no votar ningún grupo municipal a favor de la candidatura. El PSE-EE no ha votado, mientras que el PNV y el resto de los grupos de la oposición se han abstenido.

De esta forma, el Tambor de Oro ha quedado desierto en la edición de 2017, tras la polémica surgida por la candidatura de Barceló, que este pasado martes, según ha informado el primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y concejal delegado de Impulso Económico, Empleo, Turismo, Comercio y Hostelería, Ernesto Gasco, se puso en contacto con San Sebastián Turismo para trasladarles que renunciaba al galardón "si no había consenso".