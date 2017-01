El Defensor del Paciente pide la dimisión de la ministra por "falta de conocimiento" de los asuntos sanitarios

El Defensor del Paciente consideró ayer que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, "tira la piedra y esconde la mano, para ver cómo la ciudadanía responde" al plantear la posibilidad de revisar el copago y le pidió que dimita por su "falta de conocimiento de los asuntos" sanitarios. En una misiva dirigida a Montserrat, la presidenta de esta organización, Carmen Flores, le recuerda que los pensionistas que cobran entre 18.000 y 100.000 euros -tramo en el que va a estudiar revisar el actual copago- "han cotizado durante 40 años lo máximo".

Flores pide a Montserrat que "mire hacia su ombligo" y exige a los políticos que se retiren "los privilegios de los que disponen, que son demasiados". "Cuando vamos a un hospital o a un centro médico recibimos un tratamiento que ya está más que sufragado por nosotros. A los que no tienen se les acribilla sin pensar si van a tener que elegir entre medicarse o comer. ¿Por qué no obligan a las farmacéuticas a bajar los costes para la Seguridad Social y que no haya nadie sin un fármaco que necesite", señala en la misiva.

Facua-Consumidores en Acción también rechazó que Sanidad "pretenda volver a penalizar a los pensionistas con un aumento del copago farmacéutico" y denunció que es un "nuevo ataque a la universalidad y gratuidad de la sanidad pública".