El PP plantea equiparar las tasas universitarias en todo el país

La portavoz de Educación del PP en el Congreso, Sandra Moneo, propone equiparar las tasas universitarias en el país al considerar que existe gran diferencia entre el precio de los estudios superiores por comunidades. Cada autonomía fija sus propias tasas para cursar estudios universitarios en función de una horquilla de precios y Galicia siempre se sitúa en la franja más baja. Además, desde 2012 mantiene congelados estos precios, sin aplicar subidas, lo que convierte a las universidades gallegas en las más asequibles para estudiar.

En el encuentro de ayer de Moneo con el presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Segundo Píriz, que aceptó inicialmente la propuesta de "homologar las tasas", se puso el ejemplo de que en Cataluña se triplica el coste de las tasas con respecto a Galicia. Moneo especificó, no obstante, que dependerá del incremento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Para Moneo también es necesario aumentar el número de becas. "Creo que todos estamos de acuerdo en que no puede existir esa diferencia respecto a las tasas en relación a un mismo grado", afirmó Moneo, quien añadió: "Vamos a defender que efectivamente las tasas se vayan homologando, hablaremos con las universidades, las comunidades autónomas y trabajaremos en la línea de menos tasas, rebaja de tasas y más becas".

Si para comunidades como Cataluña, Madrid, Castilla y León o Aragón, con matrículas elevadas, la equiparación supondría bajar los precios actuales, para Galicia, en esa búsqueda de la igualdad de tasas, supondría subirlas. Preguntada por esta propuesta, la Consellería de Educación expresó ayer que los estudios tienen que ser "accesibles para todo el alumnado". "Si es necesario hay que arbitrar medidas para que nadie quede fuera del sistema universitario", comentaron fuentes del departamento educativo. En cuanto a la propuesta planteada por el PP nacional, Educación apunta, no obstante, que es "positivo homologar los precios públicos, siempre teniendo en cuenta que tienen que ser accesibles". Añade Educación que es necesario "respetar la autonomía universitaria".

Moneo explicó que todavía no han mantenido conversaciones formales sobre el tema con el resto de partidos de la Cámara Baja. Además, para conseguir el ajuste de tasas habrá que "cambiar o derogar" algunos aspectos del decreto ley 14/2012 que aumentó la horquilla de precios de los estudios.

El presidente de la CRUE comentó que la disminución de tasas no debe dirigirse solo a "bajar la parte alta de la horquilla". Las universidades pueden verse perjudicadas si la financiación autonómica no compensa "el déficit" por falta de ingresos que habrá al bajar tasas, argumentó. "Menores tasas pero con compensación económica por parte de las comunidades porque, si no, tendríamos s que disminuir la calidad de la enseñanza", expresó Segundo Piriz.

En Galicia el coste del crédito en parte de los grados es de 12 euros y en Cataluña, de 33. En másteres, la media es de 26,59 euros el crédito, frente a los 65 de Cataluña y los 40 euros de la media nacional. Andalucía, Canarias y Extremadura son las comunidades que compiten con Galicia en las tasas más bajas en primera matrícula. Si se mira el conjunto de las primeras, segundas, terceras y cuartas convocatorias la comunidad gallega destaca en cuanto a precios bajos. Si estudiar una carrera de Humanidades cuesta en Galicia algo más de 2.000 euros, aprobando todo a la primera, el precio medio en España es de 3.000. Para un grado de Experimentales en Galicia está alrededor de los 4.000 euros y en Ciencias de la Salud supera los 5.000.