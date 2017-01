Galicia, entre las comunidades con más denuncias por negligencias médicas

Galicia vuelve a situarse entre las autonomías con mayor número de denuncias por presuntas negligencias médicas. La asociación El Defensor del Paciente recibió 765 quejas procedentes de la comunidad gallega durante el pasado año, lo que sitúa a Galicia como la quinta autonomía con más denuncias, solo por debajo de Madrid (3.468), Andalucía (2.585), Cataluña (2.199) y la Comunidad Valenciana (1.401). Cuatro de cada diez quejas proceden de pacientes coruñeses (327), otras 303 de residentes en Pontevedra, 93 en Ourense y 42 en Lugo, según la memoria de la asociación que se hizo pública ayer.

Los datos de El Defensor del Paciente revelan que el hospital gallego que acumuló un mayor número de denuncias durante 2016 fue el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, seguido del Hospital Universitario de A Coruña, el de Vigo, el Complexo Hospitalario de Pontevedra y el de Ourense. Los servicios y patologías más denunciadas fueron, por este orden, las urgencias, las cuestiones relacionadas con las listas de espera, la cirugía general, el área de traumatología y la de ginecología, según la memoria de la asociación.

En el conjunto del país se recibieron 14.802 casos de presuntas negligencias -de las que el paciente falleció en 841-, lo que supone un ligero repunte respecto a 2015. En Galicia, sin embargo, las denuncias bajaron un 4%.

Las urgencias son uno de los servicios que más quejas recibe. Por ello, El Defensor del Paciente establece un ranking con los diez hospitales que más críticas sobre el funcionamiento de las urgencias reciben. En esta ocasión sólo hay un centro gallego: el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que ocupa el sexto puesto a nivel estatal.

En su análisis por comunidades, la asociación critica que la Consellería de Sanidade no responda a sus reclamaciones y alaba, sin embargo, el trabajo del departamento de atención al paciente del Hospital Universitario de A Coruña en cuanto a "entrega de documentación ordenada, perfectamente clasificada, información puntual, etc...". "Este servicio ha de ser un espejo para el resto de hospitales de la red gallega que no llegan al aprobado", indica el informe.