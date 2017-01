Más de la mitad se jubilarán en diez años

Los pediatras gallegos alertan de que el déficit de profesionales pasará factura a la comunidad en poco tiempo ya que no hay médicos suficientes para cubrir todas las jubilaciones que se avecinan en la próxima década. "Más de la mitad de la plantilla de pediatras de la comunidad se jubilará en el plazo de diez años, es una plantilla envejecida", sostiene la presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, Teresa Valls, quien asegura que al margen de cubrir las vacantes que la jubilación dejará en un futuro ya hay problemas para buscar sustitutos en las bajas. La clave del problema está en que no se convocan suficientes plazas de pediatría en las pruebas de MIR. "Los alumnos de Medicina sí están interesados en esta especialidad que hoy en día no tiene paro. Cada año hay unos 18 nuevos residentes de Pediatría en Galicia, pero las plazas a nivel estatal son pocas", señala.