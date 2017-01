"La crisis nos ha demostrado que hay que ser colaborativos para resistir"

Jorge Algora asume la presidencia del Clúster Audiovisual Galego con el objetivo de relanzar el sector y de trabajar para devolver la ilusión a los profesionales de este campo, muy tocado por la crisis. El director, productor y guionista apuesta por la colaboración entre empresas y el diálogos con las instituciones, públicas y privadas, para superar los retos a los que se enfrenta el sector.

-¿Cuáles serán las líneas de trabajo de su mandato?

-La primera medida, que ya se ha tomado, es la creación de una junta directiva en la que cada miembro tiene autonomía. Y hemos desarrollado una serie de áreas transversales, una de ellas, es la de comunicación y estrategia, que pretende reposicionar la imagen del sector. El sector tenía una imagen muy positiva y hoy, probablemente, la parte TIC es la que se está llevando esa parte de lucimiento.

-¿De qué forma?

-El periodo que acabamos de pasar ha dejado todo bastante fragmentado y el clúster pretende actuar como foro de encuentro, encontrar acciones que sean válidas para todo el sector y dialogar con las instituciones, públicas y privadas, para llegar a acuerdos de colaboración. En formación, creemos que es importante colaborar con universidades y centros de formación profesional del área del audiovisual para tratar de encontrar vías de solución para los jóvenes que están saliendo de esas formaciones. El sector no ha sido capaz de absorber toda la demanda y esto está generando que cada uno emprenda, algo que está bien, pero tampoco son proyectos que tengan un largo recorrido. Queremos actuar como promotor de proyectos porque muchas de las iniciativas están fallando porque se crean rivalidades. Lo que tratamos es de crear una cultura de colaboración. Otra línea de trabajo es la creación de una red de empresas capaz de atender las necesidades de los rodajes que puedan venir a Galicia porque exceptuando la Film Commission de Santiago no hay nada más.

-¿Qué momento vive el sector?

-Es un momento complicado, pero precisamente este plan lo que busca es la unión entre las empresas, que se especialicen y sean complementarias. Lo que es complicado es mantener las estructuras empresariales tal y como están ahora. Una empresa grande resiste mejor. Las estructuras pequeñas pueden resistir pero no crecen. Se trata de que las empresas que son complementarias se junten para crecer y puedan hacer frente a proyectos, tal vez no ambiciosos porque el momento no es bueno, pero sí pequeños proyectos que sean interesantes. Y lo mismo queremos hacer con el sector de las TIC, con la que tenemos mucho en común. De hecho, ya hubo intentos antes, aunque no se pudo materializar por la crisis.

-Una crisis que ha dejado al sector audiovisual casi paralizado.

-Adormecido, sí. Muchas empresas lo han pasado muy mal y otras han desaparecido. Ahora, con un horizonte no optimista pero sí de cierta estabilidad, hay que volver a sentar una bases. Pero tienen que ser unas nuevas bases de crecimiento. La crisis nos ha demostrado que hay que ser colaborativos para resistir. Hay los clúster jugamos una baza fundamental. Se pueden hacer productos de mejor calidad si hay recursos comunes.

-Dice que el futuro no es optimista, pero ¿lo peor ya ha pasado?

-No sé. Da la sensación de que sí. Sin duda, hay que recuperar la ilusión y las ganas por hacer. También es cierto que tenemos una serie de empresas que son líderes: Vaca Films en películas, Bambú en series... y que se están internacionalizando muy bien. También TVG ha hecho un gran esfuerzo durante este tiempo y ha producido series bastante potentes, y esta es una base para el crecimiento y la diversidad. Ahora, el objetivo es vender al exterior y ser menos dependientes de cualquier institución. Nos ayudaría bastante tener un laboratorio propio para poder subir contenidos a las plataformas de consumo online sin necesidad de un intermediario, ya que la tecnología la tenemos.

-Porque internet tiene dos caras: esta de difusión y la piratería.

-La piratería masacra a los sectores productivos. Hay que pedir una intervención más eficaz por parte de quienes lo tienen que controlar. Pero de cualquier manera, esto está empezando a cambiar desde la entrada de las plataformas como Neflix y HBO. Por 10 euros al mes, la gente prefiere consumir en alta calidad que bajarse contenidos.