Las negativas familiares a donar se disparan en A Coruña y duplican la media estatal

Galicia lidera las negativas a donar órganos. Si en España, la tasa se sitúa en un 15%, en la comunidad sube hasta el 27%. La situación es aún peor en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde el porcentaje de familias que dijeron "no" a la donación se disparó hasta el 32% en 2016, la cifra más alta de los últimos tiempos. Los médicos del centro coruñés realizaron 235 trasplantes el año pasado, más de un centenar de riñón y 26 de donante vivo. Además, el Chuac fue líder nacional en trasplantes cardíacos y practicó por primera vez uno de pulmón extraído en asistolia, es decir, a corazón parado

Los médicos del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) realizaron 235 trasplantes el año pasado, 29 de ellos de corazón, lo que sitúa al centro coruñés como el hospital de España con más operaciones de este tipo, igualado con La Fe de Valencia. El liderazgo del Chuac en trasplante cardíaco coincidió con la celebración del 25 aniversario del primer trasplante de corazón que se practicó en el centro coruñés, en 1991.

Esa cifra total de 235 trasplantes realizados en el Chuac el año pasado se sitúa, además, como la tercera en la serie histórica desde el inicio de los programas de trasplantes, en 1981, y coloca al complejo coruñés en el sexto puesto entre los hospitales españoles en cuanto a intervenciones de este tipo, tal y como subrayaron ayer el gerente de la Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña, Francisco Vilanova, y el coordinador de Trasplantes, Antón Fernández, en la presentación de la memoria de 2016, que revela que el Chuac también mantuvo cifras muy altas en trasplante renal de donante vivo -26, de un total de 114-, y en donación de tejidos (se registraron 90 donantes).

No todo son, sin embargo, buenas noticias, tal y como remarcó Antón Fernández, quien advirtió de que la tasa de donación en el complejo hospitalario coruñés ha caído, muy condicionada por la elevada tasa de negativas familiares. De hecho, el porcentaje de familiares que dijeron "no" a la donación se disparó hasta el 32% el año pasado, el doble que la media estatal (15%) y "la cifra más alta de los últimos años", admitió el coordinador de Trasplantes, quien confió, no obstante, en que este incremento de las negativas a donar sea "puntual", al tiempo que insistió en la necesidad de "seguir trabajando en informar y concienciar a la población" y en mejorar el proceso de comunicación con las familias. "Modificar esta realidad nos compromete a todos, a los que trabajamos día a día en este área, pero compromete también, claramente, a toda la sociedad. Tenemos que exigir a la sociedad que tome una postura activa con respecto a este tema. No es bueno salir en la estadística de comunidades autónomas siempre como la última", remarcó.

Fernández incidió en que, el año pasado, una de cada tres familias se negó a donar los órganos de su ser querido fallecido en A Coruña. Hay un déficit, por ejemplo, de corazones, de entre un 25 y un 30%. De hecho, de los 29 trasplantes cardíacos practicados por los facultativos del Chuac en 2016, quince se realizaron con corazones procedentes de fuera de Galicia. El coordinador de Trasplantes del complejo coruñés especificó que, a 31 de diciembre, eran 200 los enfermos que esperaban un trasplante de riñón, 24 de pulmón y más de treinta necesitaban un hígado nuevo.

Las causas de la elevada tasa de negativas familiares a donar los órganos de un ser querido en Galicia -y también en el área coruñesa- son las de siempre, tal y como señaló el coordinador de Trasplantes del Chuac, y están centradas en el ámbito rural. "Falta de entendimiento sobre la muerte cerebral, el culto alrededor de la muerte y la reticencia a la manipulación del cuerpo del fallecido", apuntó Antón Fernández, quien además especificó que el 41% de los donantes en el complejo coruñés supera los 65 años, y recalcó que, el año pasado, "no hubo ninguno menor de 30".

A las negativas de los familiares a la donación también se refirió ayer el jefe del Servicio de Cardiología del Chuac, el doctor José Manuel Vázquez, quien recordó que los pacientes en lista de espera para recibir un órgano son enfermos "con una situación funcional muy comprometida". En el caso de los trasplantes cardíacos, la jefa de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco, Marisa Crespo, recalcó que para los enfermos graves del corazón "el mejor tratamiento es el trasplante".

Por su parte, el jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca, José Cuenca, destacó que, "hoy por hoy, la población gallega es la que tiene más posibilidades de ser trasplantada". "En trasplante cardíaco, de hecho, duplicamos la media nacional, pero esto no tiene por qué ser siempre sostenible si no reducimos la tasa de negativas familiares a donar. Si tenemos más posibilidades de recibir un órgano, también estaría bien que estuviéramos por encima de la media estatal en posibilidades de generar órganos", subrayó el doctor Cuenca.

Junto con ese "gran reto" de reducir las negativas familiares a donar, Antón Fernández destacó, como prioridades para 2017, "la consolidación de la donación en asistolia controlada, es decir, a corazón parado -en 2016 los médicos del Chuac realizaron el primer trasplante de pulmón extraído mediante esta técnica-, y el desarrollo de protocolos de detección de donantes extra-UCI", así como lograr el máximo aprovechamiento de las donaciones multiórganicas. "Son los objetivos prioritarios en nuestro hospital y en toda Galicia si queremos mantener nuestra posición de referente nacional", concluyó.