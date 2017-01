La serie 'The Son' llegará en abril a España con Pierce Brosnan y Carlos Bardem

El canal AMC estrenará en España el próximo mes de abril su nueva serie original, The Son, diez episodios protagonizados por el actor Pierce Brosnan y con la participación de Carlos Bardem. Basada en el best seller finalista del Premio Pulitzer de Philipp Meyer, The Son -producida por AMC y Sonar Entertainment- explora la ascensión al poder de la familia McCullough en el negocio petrolero a principios del siglo XX hasta llegar a ser una de la más poderosas y ricas de Texas.