Biomarcadorores para tratamientos más certeros

La búsqueda de biomarcadores que permitan predecir la respuesta a los tratamientos está marcando el futuro de las investigaciones sobre el cáncer de mama, según Ana Lluch. De hecho, la mayor parte de las investigaciones presentadas en el 39 San Antonio Breast Cancer Simposio (SABCS), celebrado recientemente en San Antonio (EEUU), y al que han asistido más de 300 expertos en cáncer de mama de todo el mundo, han ido encaminadas en la identificación de biomarcadores de sensibilidad o resistencia a las terapias en todos los subtipos tumorales.

Y es que, alrededor del 70% de los tipos de cáncer de mama son hormonodependientes (luminal A y B), un 15% sobreexpresa la proteína HER2 (HER2 positivo) y el resto no expresa ningún tipo de receptor (triple negativo). "En la actualidad sabemos que no existe 'el cáncer de mama', sino que se trata de una enfermad con unas 20 posibilidades de tipos histológicos y, al menos, cuatro grupos biológicos diferentes. Por otra parte, nuestro arsenal terapéutico ha crecido, pero, sorprendentemente, lo que es activo para unos casos no lo es en otros y no podemos predecirlo. Lo que buscamos con los biomarcadores son determinadas señales presentes en las células tumorales que aumentarían la capacidad de predecir la respuesta a los medicamentos que administramos", explica Isabel Lorenzo.