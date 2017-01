Leccións para triunfar fóra da aula

Participantes na presentación do proxecto ´Mini empresas Coruña´, onte, no CIFP Someso.

Participantes na presentación do proxecto ´Mini empresas Coruña´, onte, no CIFP Someso. víctor echave

Alumnos de varios centros de ensinanza de A Coruña e a súa área metropolitana participaron onte no CIFP Someso na presentación do proxecto Mini empresas Coruña, que busca fomentar a educación emprendedora a través da creación de mini empresas e outras propostas didácticas que impliquen a colaboración dos equipos docentes, a dinamización da comunidade educativa e a conexión co entorno, todo isto potenciando as capacidades profesionais e persoais do alumnado.

Esta acción desenvólvese dentro do plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, Eduemprende, e establécese dentro do ámbito de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Fundación Alcoa, que aporta máis de 53.000 euros ao proxecto, e LA OPINIÓN. De feito, na presentación de onte no CIFP Someso participaron o director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Manuel Corredoira; a subdirectora xeral de FP, Mª Eugenia Pérez Fernández; o director xeral da fábrica de Alcoa en A Coruña, José Gil Fernández Pulpeiro; e a directora de LA OPINIÓN, Carmen Merelas.

Entre outras actuacións en centros educativos da Coruña, o proxecto Mini empresas inclúe accións de sensibilización da comunidade educativa sobre a importancia de construír e fomentar unha nova cultura emprendedora; accións dirixidas tanto ao alumnado como ao profesorado para alcanzar a sensibilidade necesaria que permita a creación de iniciativas emprendedoras.

A iniciativa pretende, entre outros obxectivos, promocionar a creación de mini empresas entre os estudantes para o desenvolvemento dun produto/servizo, unha estratexia de marketing e venda do produto; desenvolver actividades de capacitación en habilidades emprendedoras; e preparar ao alumnado nas competencias e nas actitudes autónomas necesarias que favorezan o emprendemento co fin de capacitar ao alumnado para emprender.

Tamén inclúe accións de formación do profesorado para a sensibilización do alumnado en creación de empresas; formación específica do profesorado para o desenvolvemento e a elaboración de proxectos empresariais, favorecendo a adquisición de competencias emprendedoras no alumnado; e actuacións de intercambio de aprendizaxes, experiencias e coñecemento das necesidades da súa contorna socioeconómica, entre o alumnado e empresarios e mozos emprendedores para un maior achegamento entre o mundo educativo e laboral.

Toda esta información serviralle aos alumnos para participar no concurso Mini empresas, en dúas categorías segundo o seu nivel educativo: unha dirixida aos mozos de 6º de Educación Primaria e 1º e 2º de Educación Secundaria (ESO); e outra para os dos ciclos de FP, Bacharelato e 3º e 4º da ESO.

Ademais, os estudantes realizarán unha publicación para a sensibilización e a difusión da cultura emprendedora.