El cocinero coruñés Iván Domínguez 'abre' hoy Madrid Fusión

El cocinero coruñés Iván Domínguez, del restaurante Alborada „con estrella Michelin„ impartirá mañana una charla sobre la relación entre el mar y la cocina en el certamen Madrid Fusión que abre sus puertas en la capital madrileña. En concreto, el chef ofrecerá por tarde una ponencia bajo el

título de El agua del mar en la cocina.

Con Argentina como país invitado, Madrid Fusión levanta un año más mañana su telón y convertirá a Madrid en el escenario por donde pasarán figuras nacionales como Ángel León, Joan y Josep Roca, Andoni Aduriz y Elena Arzak e internacionales como Andrew Wong, Takayuki Otani y Iolanda Bustos. Bajo el lema Códigos compartidos con la alta cocina. Caminos del futuro, desde mañana y hasta el miércoles el mundo de la gastronomía y el vino se dará cita en el madrileño Palacio Municipal de Congresos para dar a conocer las distintas lenguas y códigos que existen en las mentes y los fogones de los más de 100 cocineros, procedentes de 15 países, que han sido invitados a esta XV edición.

A través de más de 70 demostraciones técnicas, talleres y diferentes actividades que se desarrollarán en distintos escenarios y salas, Madrid Fusión 2017 abordará este año temáticas que van desde el medio ambiente a la eficiencia energética, pasando por las relaciones humanas, la psicología aplicada, la integración social, las nuevas tecnologías y el reciclado.

Será el cocinero madrileño Mario Sandoval, del restaurante Coque, el que se suba primero al escenario del auditorio con una ponencia en la que abordará el "poder de las fermentaciones".

Tras él desfilarán otros chefs como Ronny Emborg y Matthew Abbick (Atera, Nueva York) y el italiano Niko Romito (Reale, cerca de Roma), así como Oriol Castro, Eduard Xatruch, Mateu Casañas (Disfrutar, Barcelona), o el coruñés Iván Domínguez.

El plato fuerte del día será el cocinero gaditano Ángel León (Aponiente, Puerto de Santa María, Cádiz), quien presentará sus "luces abisales" comestibles. Tras su ponencia, León recibirá el Premio Cocinero del Año en Europa.

Mañana será Tatung Sarthou (Agos, Filipinas) quien abrirá la jornada con su cocina prehispánica filipina y le seguirán Jesús Sánchez (Cenador de Amós, Cantabria) o el chef madrileño Dabiz Muñoz, que narrará su experiencia londinense con StreetXo Londres.

La mañana acabará con Joan y Josep Roca (El Celler de Can Roca, Gerona), quienes mostrarán cómo las relaciones humanas son la clave de la cocina del futuro.

El último día será el turno, entre otros, del inglés Andrew Wong o del colombiano Charlie Otero, y los reposteros Paco, Jacob y David Torreblanca serán los encargados de cerrar las ponencias de este año.

Representando al país invitado de este año, Argentina, desde Buenos Aires llegarán Germán Martitegui (Tegui) y Tomás Kalika (Mishiguene); y desde San Carlos de Bariloche vendrá Mariana Müller (Cassis).

A ellos se unirán otros profesionales instalados en España desde hace años como Mauricio Giovaninni, del restaurante Messina (Marbella); Estanis Carenzo y Pablo Giudice, de Sudestada (Madrid) o Germán Carrizo y Carito Lourenzo, de Fierro (Valencia), entre otros.

Por su parte, las promesas de la cocina española volverán a tener su momento de la mano del premio Cocinero Revelación 2017, cuya final se celebrará el miércoles. En esta ocasión, no ha llegado ninguna mujer a la final, por lo que entre los finalistas sólo están nombres masculinos como Daniel López (O Camiño do Inglés, Ferrol), José Miguel Bonet(Es Ventall, Ibiza), Jesús Moral (Taberna de Miguel, Bailén); Toni Romero y Quim Coll (4amb5 Mujades, Barcelona), Gregory Rome (Brel, El Campello) y Pedro Noriega (Castro El Gaiteru, Llanes).

Aunque la mujer sí que estará representada en esta XV edición, y los asistentes podrán asistir a las ponencias y talleres de la heladera mexicana Alejandra Rivas (Rocambolesc), que llega con sus "tapas golosas"; las de la alicantina María José San Román (Monastrell) con sus arroces o las de la venezolana María Fernanda di Giabobbe, quien conversará junto a Joan Roca sobre el emprendimiento y el cambio social a través del cacao.