La dieta de los adolescentes

Todos los que conviven con un adolescente saben perfectamente que su casa se ha convertido en una montaña rusa. Muchos gritos, contestaciones inadecuadas, innumerables enfrentamientos? y un sinfín de situaciones que ponen frenéticos a los adultos que se encuentran a su alrededor. Es una etapa complicada que, aunque no lo parezca, tiene un final (normalmente feliz), por lo que lo más recomendable es tomárselo con mucha calma.

De manera general, un adolescente se mueve menos de lo deseable, come demasiado y mal porque integra en su dieta demasiadas grasas insalubres que pueden provocar enfermedades típicas de adultos (hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, etc.). Esta situación provoca que se sienta cansado al realizar cualquier actividad, lo que no les anima a hacer nada y entran en un círculo nocivo difícil de romper.

A nivel psicológico destacaría que puede ser tímido e introvertido y relacionarse poco con los demás, dedicando su tiempo a actividades solitarias como escuchar música o jugar con su ordenador. Su autoestima suele ser baja y no suele interesarse por el mundo que le rodea. Presenta una escasa tolerancia a la frustración, es poco disciplinado y su autoexigencia suele ser nula. Cuando la situación se descontrola, puede resultar adecuado acudir a la consulta de un experto.

Sus hábitos suelen ser perjudiciales para la salud. Normalmente no sigue una dieta saludable: desayuna mal, come de todo y durante todo el día y bebe demasiados refrescos azucarados. No hace ejercicio de manera habitual (o nunca en muchos de los casos). Se acuesta tarde y duerme poco. Su vida virtual aumenta exponencialmente y no resulta extraño verlos siempre con el móvil en la mano.

El tema de la higiene es otra importante fuente de discusiones. No existe una explicación concreta ni se puede decir que ocurra en todos los casos, pero sí que es muy frecuente entre los adolescentes la renuncia a mantener una higiene adecuada. No quieren ducharse, lavarse los dientes o cortarse el pelo, por ejemplo. Obviamente, no se les puede consentir porque es fundamental que mantengan las normas de limpieza, especialmente en un momento de su vida en el que se producen muchos cambios hormonales.

Entre las recomendaciones generales destacarían:

-Controlar la comida y seguir una dieta equilibrada con abundantes frutas y verduras. Desayunar fruta, cereales y leche semidesnatada; a media mañana un bocadillo pequeño; cena ligera pero nutritiva; merendar un bocadillo y evitar los embutidos grasos, el exceso de fritos, la bollería industrial, los refrescos, etc.

-Hacer ejercicio tres o cuatro días a la semana. Optar por las actividades grupales para fomentar su sociabilidad y que unos animen a otros a moverse.

-Intentar caminar de un lado a otro siempre que sea posible. Es una forma de hacer un poco de ejercicio y romper la rutina de la inmovilidad.

-Buscar objetivos realistas adaptados a lo que de verdad puede hacer. Exigirles demasiado puede provocar un efecto rebote que les haga encerrarse más en sí mismos.

-Controlar el uso del ordenador y los juegos. No es necesario eliminarlos por completo, pero sí reducir su utilización si se considera excesiva.

Resulta fundamental entender que:

-Padres y educadores deben ayudarle a alcanzar sus objetivos. Adelgazar de manera positiva les ayudará a sentirse mejor tanto física como mentalmente. Así evitaremos problemas futuros como la diabetes o la hipertensión.

-Controlar los factores de riesgo asociados a trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia. Los propios padres pueden influir en la percepción de su cuerpo y hacerles sentir bien.

-Necesitan alimentos que proporcionen la energía necesaria para desarrollar las actividades normales.

-Hacer ejercicio mejora su salud y establece parámetros muy importantes a lo largo de toda su vida. Notarán la pérdida de grasa desde el primer momento en que empiecen a moverse, bajarán de peso y se animarán porque mejorará su autoestima y las relaciones con los demás. Mejorarán los problemas posturales asociados a la inmovilidad y a los movimientos repetitivos delante del ordenador.

-Acudir a un terapeuta especializado si los problemas se han enquistado. Si existe algún problema concreto de personalidad, se descubrirá. Si solo es de actitud, también.

Consulta tus dudas al médico y sigue sus indicaciones. Anímate y convéncete de que es una etapa más del desarrollo personal y que no durará para siempre. Poco a poco, todo volverá a la normalidad.