Afectados por la hepatitis C lamentan que la Xunta no cese a los dos cargos investigados

El portavoz de la Plataforma de afectados por hepatitis C en Galicia, Quique Costas, calificó esta mañana de "indefendible" que el Partido Popular de Galicia vote en contra de cesar a los dos cargos de la Xunta investigados por prevaricación administrativa y homicidio por el suministro de los tratamientos a los afectados, a los que considera víctimas del "juego político".

Quique Costas se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios después de que el Grupo Parlamentario Popular votase este mañana en contra de una iniciativa a través de la que se pedía el cese de Félix Rubial, exdirector de Asistencia Sanitaria -actualmente, gerente del área sanitaria de Vigo-, y de la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, así como el desarrollo por parte de la Xunta del Plan estratégico nacional para el tratamiento de la hepatitis C.

Al respecto, Costas ha considerado como "una forma más de menosprecio" por parte del Partido Popular el hecho de que no se cesen estos altos cargos y que los afectados tengan que reunirse con una persona a la que acusan en los tribunales de "haber cometido homicidios al tratar temas de hepatitis C", en referencia a la subdirectora de Farmacia. "Nosotros cuestionaremos volver a asistir a una reunión en la que esté presente la señora González-Criado", ha manifestado el portavoz.

En su intervención en los pasillos de la Cámara, Quique Costas también ha recordado que esta misma semana la plataforma ha presentado un escrito en el juzgado a través del que han solicitado al juez "que se proceda cuanto antes a la toma de declaración" de los investigados, tal y como "ordena la Audiencia Provincial de A Coruña", por las "investigaciones por homicidio".

"También hemos pedido que se haga de inmediato el perceptivo ofrecimiento de acciones penales a las familias de las víctimas, que deben tener el derecho a estar personadas antes de que se produzca esa declaración", ha apuntado.

Quique Costas ha denunciado ante los medios que para el Partido Popular las víctimas de hepatitis C "no sean más que parte de un juego político" en el que "libran batallas con victorias y derrotas pírricas en el Parlamento". "Aún no han entendido que detrás de esto lo único que hay son personas enfermas", ha censurado el portavoz, que ha cargado contra el diputado del PPdeG, Aurelio Núñez Centeno, quien en la jornada plenaria del martes se refirió a Quique Costas como "un candidato frustrado" de En Marea. "El señor Núñez Centeno habló ayer en términos en los que parece que el PP es la víctima y nosotros los victimarios. Aquí solo hay unas víctimas y son las que están enterradas, aquellas por las que dos altos cargos de la administración gallega están procesados por homicidios", ha indicado.