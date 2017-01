Un biobanco pionero con sello gallego

La Universidad Beira Interior (UBI) de Covilha (Portugal) ha puesto en marcha, y con sello gallego, el primer "biobanco" científico que almacenará no sólo muestras humanas y animales, sino también ambientales, lo que lo convierte en pionero a nivel mundial.

La Facultad de Ciencias de la Salud de esta Universidad ha logrado, con una inversión de 350.000 euros, crear este "biobanco", el segundo regulado de Portugal, y su objetivo es "participar en redes mundiales de 'biobancos' para que los científicos puedan ampliar sus investigaciones", explicó Lurdes Monteiro, coordinadora de la iniciativa.

Ignacio Verde, natural de Galicia y profesor de esta facultad de la que fue decano, aseguró en declaraciones que el "biobanco" permitirá almacenar muestras biológicas (humanas o animales) según la normativa ética nacional e internacional, para que sean localizadas por cualquier investigador del mundo que quiera hacer uso científico.

El problema de los "biobancos", según Monteiro, es que en Europa están muy dispersos y, por lo general, no funcionan en red, por lo que, en muchos casos, las investigaciones no se llegan a completar.

"Es muy importante que haya conexión entre 'biobancos' para fomentar el intercambio, ya que en el caso de estudios de enfermedades las investigaciones serán más representativas y completas si se acceden a muestras de otros 'biobancos'", insistió la coordinadora. A juicio de Monteiro, "Inglaterra es el país donde mejor funcionan en red".

Lo que hace al de Covilha diferente e "innovador" frente al resto de los "biobancos" que ya se han creado en otros países es que éste "se centrará no sólo en muestras biológicas humanas o de animales, sino que también habrá muestras ambientales".

El ambiente y su influencia en la salud es un factor muy importante que, a partir de ahora, se podrá investigar en este centro de Covilha, ciudad del interior portugués próxima a la frontera con Castilla y León y de Extremadura.

Un claro ejemplo, según Monteiro, serán las investigaciones con vectores (insectos transmisores de enfermedades) que se almacenen en este "biobanco". "Si conocemos los vectores transmisores de una enfermedad, podremos, por ejemplo, predecir una alerta sanitaria", argumentó la profesora lusa.

Luis Taborda, decano de esta facultad que entró en funcionamiento en el año 2000, aseguró que la importancia de este "biobanco" está en que "la medicina cada vez está más enfocada a una medicina personalizada y preventiva", por lo que, según aseveró, "cada vez se centra más en la salud y menos en la enfermedad, es decir, en la biología de sistemas".

Por su parte, el rector de la Universidad Beira Interior, Antonio Fidalgo, definió el nuevo proyecto científico como "una apertura para el mundo", que posibilitará la llegada a este centro universitario de prestigiosos científicos de todo el planeta.

Las muestras biológicas humanas, animales o ambientales que desde ahora se depositen quedarán almacenadas a entre 4 y -180 grados centígrados, según sea preciso, con la posibilidad del almacenamiento especial conocido como "criopreservación".