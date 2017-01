La OMS pide a Europa elevar la vigilancia por el riesgo de contagio de gripe aviar en personas

La Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado a los países de Europa la vigilancia para detectar el riesgo de contagio de gripe aviar en personas, debido a que esta enfermedad se está propagando entre las aves de todo el continente. "Hasta el momento no se han reportado casos de gripe aviar altamente patógena en personas, pero esto no quiere que no pueda ocurrir como ha ocurrido en épocas pasadas. Los países que tengan casos de aves con esta enfermedad deben permanecer en alerta ya que estos virus se pueden transmitir a las personas", señaló.