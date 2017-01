Constitucional y Supremo fallan a la vez contra la discriminación por baja maternal

Los dos tribunales que ocupan la cúpula jurídica en España, el Constitucional como garante de la ley fundamental, y el Supremo como última instancia de la legislación ordinaria, fallaron ayer, en dos sentencias diferentes, contra cualquier discriminación para la mujer por la baja maternal.

El Constitucional amparó a una mujer que no mejoró sus condiciones laborales por estar de baja maternal cuando su empresa abrió esa oportunidad. El Supremo condenó a una empresa por computar esa baja como ausencias no productivas a efectos de salario. En ambos casos, las sentencias se basan en el derecho constitucional a la igualdad y en la necesaria protección de la maternidad.

Por lo que respecta al Constitucional, su Sala Segunda dio la razón a una mujer que no pudo optar a mejorar sus condiciones laborales en la empresa porque, en el momento en que surgió esa posibilidad, se encontraba de baja por embarazo de riesgo y, después, por maternidad. Según el fallo del tribunal de garantías, la empresa debió avisar a su empleada de la posibilidad de cambiar de puesto y, al no hacerlo, lesionó su derecho a la igualdad y, en concreto, a no ser discriminada por razón de sexo.

La mujer recurrente tenía firmado con la empresa un contrato indefinido como limpiadora, con una jornada parcial de 20 horas semanales y con desarrollo de su actividad laboral en un centro de salud.

De acuerdo con la doctrina constitucional, el embarazo es un "factor diferencial" que incide únicamente en las mujeres. Por esta razón, la protección de este "hecho biológico" y de la salud de la mujer debe ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales.