Un foco de moscas obliga a cerrar los quirófanos de un hospital de Ibiza

El foco de las moscas que provocó el cierre de los quirófanos del Hospital Can Misses de Ibiza fue encontrado en el forjado sanitario bajo el suelo de un quirófano que ya fue sellado y fumigado. Según informaron ayer Yago Gómez, director de gestión del Área de Salud de Ibiza y Formentera, y Pedro Fernández, director médico de Can Misses, el organismo de salud abrió un expediente sancionador a la concesionaria del hospital por una incidencia grave, ya que es la responsable del mantenimiento y la desinsectación de las instalaciones. "No es normal ni puede ser normal que haya moscas en un quirófano. Abrimos un expediente para esclarecer qué pasó y quién es responsable", explicó Gómez.