Miedo al médico

Te lo has planteado? ¿Te da miedo ir a la consulta? ¿Te sientes cómodo cuando vas al médico? Son cuestiones en las que normalmente no solemos reparar pero que a muchos les angustian aunque normalmente no saben el porqué. El sufrimiento que la situación les provoca les induce a no acudir a las consultas o a impedir que sus familiares lo hagan, por ejemplo. Esta situación tiene un nombre y debe ser analizada por un médico aunque parezca incongruente.

La iatrofobia (esa sensación de tener miedo a ir al médico de una forma irracional o injustificada) se considera una fobia social que presentan los afectados por el problema. Se manifiesta, de manera general, como una ansiedad enorme e incontrolable ante algo que representa un mínimo peligro real. No se centra únicamente en el médico, sino que también se dirige a todo lo que rodea el acto médico (hospitales, agujas, enfermeros, etc.) y provoca un verdadero problema a quien lo sufre (y a quienes le rodean).

De manera general, en España son numerosos los que padecen algún tipo de fobia social. Es una situación compleja que puede producirse en cualquier momento de la vida y quien la sufre apenas puede hacer nada para evitar. Se manifiesta como una ansiedad intensa que puede desembocar en ataques de pánico ante los denominados "objetos fóbicos" que incluyen un amplio grupo de elementos (en nuestro caso relacionados con el acto médico como agujas, enfermeros, médicos, etc.). Puede presentarse a cualquier edad y depende, normalmente, del ambiente en el que se vive, ya que puede transmitirse de padres a hijos. También la personalidad influye en cómo se desenvuelve el paciente, porque hay personas más resistentes a la ansiedad que otras que la perciben con mayor sintomatología y se sienten más afectados, llegando a paralizarse ante determinadas situaciones.

No podemos olvidar que, en muchos casos, el objeto que desencadena el problema puede variar. Existen casos documentados de personas que temían volar y se recuperan con una terapia adecuada. Al cabo de unos meses sienten terror ante las arañas, de lo que también se "curan" y, al poco tiempo, focalizan la fobia en otro elemento concreto que nada tiene que ver con los anteriores (o si). Esta situación debe ser tratada en cada momento por el especialista.

La iatrofobia puede tener varias causas o ninguna. Podríamos destacar, entre otras: una experiencia negativa previa (por ejemplo cuando eran niños y acudían a la consulta del pediatra y "lo pasaban fatal"), un proceso de angustia generalizada no tratada por no ser percibida como tal ni siquiera por el paciente o una experiencia traumática anterior (una cirugía compleja, por ejemplo, de la que tienen recuerdos deformados).

Los síntomas son variados y no tienen que presentarse en todas las ocasiones en las que se padece la fobia, aunque suelen coincidir. Los más frecuentes descritos por los enfermos incluyen: sudoración, taquicardias, ansiedad, inquietud, pánico, etc. Realmente pueden considerarse inespecíficos (ya que acompañan a otros procesos), por lo que el diagnóstico puede resultar más complicado. Es importante analizar todas las posibilidades porque pueden ser indicativos de otros procesos más complejos que deben ser tratados por el especialista de manera urgente.

El tratamiento suele ser psicológico y se utilizan, normalmente, dos técnicas cognitivo-conductuales: de exposición gradual (en la que se incita al paciente a acercarse al objeto fóbico lentamente, de manera progresiva y controlando lo que le ocurre) y directa (en la que se expone al paciente directamente al objeto fóbico y se observa la reacción minimizando los daños). A nivel farmacológico también existen posibilidades, pero deben ser pautadas por el médico y evitar la automedicación.

A nivel preventivo y para evitar el miedo al médico, se recomienda que los padres acudan a la consulta del pediatra de manera relajada y con total naturalidad para evitar que su estado nervioso afecte al niño. Si nos relajamos y le transmitimos tranquilidad a nuestro hijo, evitaremos que desarrolle esta fobia y "disfrutaremos" de la consulta.

Cualquier tipo de fobia debe ser consultada al médico, aunque nos resulte incómodo o nos de miedo hacerlo. En función de la situación y el diagnóstico que él realice, nos derivará a otra consulta especializada o pautará una medicación concreta. Es importante atajarla desde el inicio para evitar que se enquiste y provoque alteraciones de mayor calado.