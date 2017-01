Romper la 'ley del silencio' en el aula

Alumnos coruñeses durante la celebración, el pasado viernes, del Día Escolar de la No Violencia.

Alumnos coruñeses durante la celebración, el pasado viernes, del Día Escolar de la No Violencia. víctor echave

Uno de cada siete estudiantes de Educación Secundaria (ESO) en Galicia ha sufrido algún tipo de acoso escolar, según un informe presentado la semana pasada por la Universidade de Vigo, que incluye bajo la etiqueta de bullying tanto la violencia física como los insultos reiterados o actitudes como hacer el vacío a algún compañero. El estudio, elaborado por el Grupo Cíes y expuesto por la profesora María Álvarez, del Departamento de Didácticas Especiales durante unas jornadas sobre esta problemática, pone de manifiesto que el porcentaje de afectados en la comunidad gallega es muy similar al de análisis de otras organizaciones internacionales, según detallaron los autores. Sostienen que se dan "casos de acoso" a diario, "quizá no de forma exagerada, pero sí con pequeños detalles", y señalan que uno de los "problemas de base" es lograr que reconocer el acoso como tal, pues un 60% de las víctimas no habla por temor y los adolescentes suelen vincular el bullying con la presencia de violencia, algo que "no siempre ocurre", puntualizan.

El informe concluye que los hombres recurren más a la agresividad física y las mujeres a la verbal y la exclusión social, de ahí que Álvarez recordase que los profesores "necesitan instrumentos para afrontar estas situaciones" que "solo saltan a la actualidad cuando hay una situación muy grave, ya que el resto se entiende como violencia de baja intensidad".

Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y La Paz, que se conmemora hoy, organizaciones de padres, profesores y estudiantes reiteran esta demanda, y reclaman al Ministerio de Educación que ponga en marcha el Plan de Convivencia Escolar y acuerde las principales medidas con toda la comunidad educativa. Para ello, consideran "imprescindible" reactivar el Observatorio Estatal de Convivencia, que no se reúne desde 2012. Ese año, el exministro José Ignacio Wert se comprometió a fusionar los protocolos de las comunidades autónomas, pero no llegó a hacerlo y el actual titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, presentó en el Consejo de Ministros hace un año un plan estatal, cuya única medida que ha trascendido es el teléfono contra el acoso escolar 900 018 018.

Fuentes del Ministerio de Educación insisten en que este departamento ha estado trabajando en el mencionado plan, pero que la situación de interinidad del Gobierno le ha impedido aprobarlo. Asimismo, subrayan que, durante 2016, además del teléfono, se ha creado la Web de convivencia escolar, se han editado guías para padres, alumnos y profesores y se han organizado jornadas con expertos para tratar el acoso escolar y la violencia en las aulas. Falta, sin embargo, reactivar el Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar, realizar un nuevo diagnóstico los últimos datos que maneja el Gobierno sobre acoso son de 2010 y acordar un protocolo común en España para combatir la violencia en las aulas.

"El acoso escolar es un tema que debe abordarse de forma seria y urgente", advierte el presidente del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández, quien considera que existen "muchos casos silenciados, que hay que tratar desde todos los planos, desde el de la prevención hasta el legislativo". "Es un tema que excede a la propia escuela", subraya Fernández, e incide en que el Ministerio de Educación tiene que liderar este proceso. Coinciden con él los representantes de los sindicatos de enseñanza CSIF y FE-CC OO y las organizaciones de padres Concapa y Ceapa, y la de estudiantes Canae. Todos creen que tanto las familias como los profesores deben participar en el diseño de medidas concretas de este plan y en su puesta en marcha a través del Observatorio.

Méndez de Vigo y su número dos, Marcial Marín, aseguraron, en varias ocasiones, que el Observatorio estatal es un organismo "demasiado grande y poco operativo". "Si consideran que hay que modificar la composición de este observatorio, que lo hagan, pero no hay excusa para no convocarlo porque es necesario establecer directrices comunes ante el aumento de casos", señala el presidente de Canae, Carles López, organización que acaba de presentar al secretario de Estado de Educación un documento con treinta propuestas para combatir el acoso y la violencia en las aulas.

La primera medida que va a tomar el ministro es incluir el acoso y la violencia escolar entre los temas a debatir en la Conferencia Sectorial de Educación, a la que estarán llamados "próximamente" los responsables del ramo de todas las comunidades autónomas.

Los datos que maneja el Gobierno sobre acoso escolar en ESO son de 2010, e indican que esta problemática afecta al 4% del alumnado. Sin embargo, la ONG Save The Children publicó en 2015 un estudio en el que elevaba al 9,3% las víctimas de acoso en la ESO y al 6,9%, las de ciberacoso.

La Fundación ANAR y Mutua Madrileña publicaron otro documento en 2016 que advertía de que las llamadas al teléfono ANAR relacionadas con acoso escolar se incrementaron un 272% con respecto a 2009. Además, alertaba de que gran parte de las víctimas (el 70%) sufría esa lacra a diario.

Para los expertos, conocer la magnitud del problema es "fundamental" para tomar medidas. A 31 de diciembre, el 900 018 018 había registrado, en solo dos meses de funcionamiento, más de 5.552 llamadas, de las cuales 1.955 fueron identificadas como posibles casos de bullying.