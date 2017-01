É un asasino quen desexa a morte de su pai, se este morre naturalmente?

A partir de aquí, todas as posibilidades se dan e mesmo se barallan na vida cotiá dunha familia residente nun lugar que existe e que se recrea diariamente ó se mirar no espello do mar da ría de Arousa: Fondevila, onde a vida se escribe a cada instante dende a concepción que da mesma ten Amador, o home de Marta, pai de Paula, fillo do carniceiro (fillo do asasino).

Fidel Vidal, psiquiatra nado en Ribeira, establece na súa última novela (Un asasino felizmente casado) un complexo dilema que só na mente de quen moi ben coñece esta pode desenvolverse de xeito crible. Leva e trae ó lector polos camiños máis complexos cara unha pregunta decisiva: a vida é compartir axeitadamente?

Amador quería ter un pai que non era o que tiña. Tamén unha nai que non fose como a que lle correspondera na vida ("Miña nai non representa na nada, nin por ela nin por ninguén").

Unha avoa que foi vivir na Coruña por non aturar ó xenro, cando o único que Amador quería ser era veciño de Fondevila, o pobo que se recrea no mar da Arousa, co illote da Ínsua a estribor e o das Ratas a babor.

A obra Un asasino felizmente casado é, tamén, un constante xogo de palabras no que estas se transforman: as mesmas letras para dicir cousas distintas.

Ás veces, mesmo contrapostas: masa, amas. Palabras sobre palabras para, ás alancadas, ir o lector por un mar alleo no que mergulla en apnea para atopar unha realidade que a el no lle cadra.

Pai, filla e nai, un triángulo en cuxos vértices están a familia (pais e irmáns) de Amador, e a de Marta, desclasada e sentida. De lectura rápida malia a intensidade da obra, Un asasino felizmente casado (239 páxinas) é a reviravolta de sentimentos que se expresan coma labazadas.

O seu autor foi profesor de Ciencias Psicosociais e de Enfermería Psiquiátrica na Universidade da Coruña (UDC). Autor de varios libros de ensaio, conta tamén con obra poética e pictórica de grande relevancia. No ano 1969 acadou o premio La Hora XXV coa novela curta La Sapa.