El gallego Fran Araújo obtiene el premio Gaudí a mejor guión por 'La próxima piel'

El gallego Fran Araújo es uno de los guionistas, junto con Ikañi Lacuesta e Isa Campos, de La próxima piel, película que este pasado domingo se hizo con tres premios Gaudí de la Academia de Cine Catalán (mejor guion, mejor película y mejor actriz para Emma Suárez). El guionista gallego asegura que trabajar con Lacuesta, director de Los pasos dobles, en este proyecto ha sido una experiencia única. "La llamada de Iñaki (Lacuesta) ha sido una de las llamadas profesionales que más ilusión me han hecho porque desde hace tiempo soy un gran admirador de su trabajo. Trabajar con él ha sido increíble. Si hace cinco años me dicen que iba a colaborar con él no me lo hubiera creído", afirma.

El realizador y guionista explica que Lacuesta contactó con él porque el guión se encontraba en un punto muerto y necesitaba una mirada de fuera que pudiera dar otra perspectiva.