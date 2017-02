A RAG e a Irmandade Xurídica Galega homenaxean a Sebastián Martínez-Risco

O número 11 da coruñesa rúa Tabernas, a sede da Real Academia Galega (RAG) desde 1978 grazas ás xestións que fixo Sebastián Martínez-Risco (Ourense, 1899 – A Coruña, 1977) acolleu este serán unha homenaxe ao académico, xurista e escritor coorganizada pola RAG e a Irmandade Xurídica Galega nos corenta anos do seu pasamento. O acto, ao que acudiron distintas personalidades do mundo da cultura e da xustiza, contou coas intervencións de Xosé Ramón Freixeiro Mato, biógrafo de Sebastián Martínez-Risco e profesor da Universidade da Coruña; Consuelo Castro Rei, avogada do Estado e membro da Irmandade Xurídica Galega; a actriz Isabel Risco, neta do académico; o membro de número da Academia Xosé Luís Franco Grande e o presidente Xesús Alonso Montero. Cada un deles profundou en distintas facetas do homenaxeado, desde a de xuíz e avogado de prestixio ata o literaria.

O perfil máis emotivo trazouno a súa neta Isabel Risco, que falou en nome da familia. "Atopo nel un referente, un guieiro, unha fonte. O feito de ser moi cativa cando o seu pasamento non me impediu seguir coñecéndoo e, de xeito case inconsciente, como unha sorte de xenética metafísica, ir incorporando a súa ética política e o seu amor por Galiza e por todo o que ela significa, se ben, e ao fin e ao cabo, é o propio país onde achamos todo o que precisamos para defendelo, admiralo e respectalo", expresou a actriz.