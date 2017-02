El Nobel de Medicina Torsten Wiesel pide a Trump desde A Coruña que mantenga la inversión en ciencia

El Nobel en Medicina Torsten Wiesel destacó esta mañana en A Coruña la importancia de invertir en "prevención", puesto que es "clave" para evitar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y envejecer con mejor calidad de vida. Por ello, ante el cambio de gobierno en EEUU, y con el objetivo de poder seguir avanzando para mejorar los tratamientos en este campo, el científico pide al nuevo presidente Donald Trump mantener el "apoyo" financiero a la investigación científica.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, durante la presentación del ciclo de conferencias Torsten Wiesel Lectures, el segundo de los proyectos que pone en marcha CorBI Foundation, con el objetivo de impulsar la investigación científica desde A Coruña, con una perspectiva internacional

Para Wiesel, la "prevención" es el factor más importante a la hora de mejorar el envejecimiento de la población, puesto que, una vez que la persona está diagnosticada, "las células cerebrales ya están muertas y no se pueden regenerar". Para ello, ha abogado por investigar para "detectar los síntomas tempranos en la fase sintomática", ya que hasta el momento no hay ningún fármaco que revierta la demencia. Además, opina que es necesario "comprender las conexiones básicas" del cerebro para avanzar en los tratamientos de las enfermedades neurodegenerativas.

"Hay esperanza de que el cerebro pueda seguir funcionando a medida que envejecemos", así comenzaba su intervención este galardonado científico sueco.

Preguntado sobre los cambios políticos en EEUU, Wiesel ha pedido al nuevo presidente Donald Trump mantener el "apoyo" a la investigación científica. Señala que, al igual que en el resto de países del mundo, en Estados Unidos "la ciencia requiere de financiación pública". De hecho, su demanda ya ha sido trasladada por la comunidad científica americana, que -según asegura Wiesel- ya ha aglutinado todas sus peticiones para conseguir que el gobierno de Trump mantenga la financiación para investigaciones científicas. "Los científicos deben trasladar a la sociedad la importancia de la investigación", ha afirmado el Nobel en Medicina.

Wiesel acompañará hoy al director del laboratorio de neurobiología de The Rockefeller University, Charles Gilbert, que abrirá el ciclo CorBI Torsten Wiesel Lectures que versa sobre las dinámicas de la corteza visual y la relación que se puede establecer entre éstas y enfermedades como el autismo, el alzheimer o la esquizofrenia.

Tanto Wiesel como Gilbert han dedicado su vida al estudio de la conexión entre las distintas áreas del cerebro, algo fundamental para desarrollar cualquier otro tipo de ciencia más clínica o aplicable posteriormente. En su intervención esta mañana, Gilbert señaló que para entender los comportamientos más básicos del cerebro son necesarias más iniciativas como algunas de las que ahora se están llevando en Europa, Estados Unidos o Japón. "Es importante que todos los países que tengan una estructura científica fuerte inviertan dinero en la educación de los jóvenes, en su formación científica y técnica porque serán los que trabajen en los laboratorios de los cuales saldrán los descubrimientos", ha incidido Gilbert.