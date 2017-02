La Reina aboga por prevenir en salud desde el colegio

La reina Letizia ha abogado hoy por convertir a los colegios y los centros de enseñanza en "grandes prescriptores de salud", porque "se están haciendo muchos esfuerzos en este sentido", pero "se puede todavía mejorar muchísimo más".

De esta forma se ha pronunciado la reina en la VI edición del Foro contra el Cáncer, que ha inaugurado esta mañana, en el que se analizan aquellos puntos prioritarios y urgentes para ser más eficaces en la prevención con docentes, alumnos, médicos, familias y ONG.

Durante su intervención en este foro, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer, doña Letizia ha querido poner la atención en los centros de enseñanza en su papel para desarrollar una "acción preventiva eficaz".

Y ha dicho que personalmente considera que "el conocimiento de uno mismo, no solo de la parte fisiológica del cuerpo, sino también en dimensiones más espirituales y mentales, además de la gestión de las emociones, esos conocimientos son tan relevantes como los tradicionales, como las matemáticas y la lengua".

Por eso ha sugerido a los presentes en el foro, entre ellos la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, que encuentren cinco minutos para hacerse unas preguntas "sencillas y que por tanto son más difíciles de responder".

Preguntas, que ha planteado, como "¿qué estoy haciendo realmente para mejorar mi salud?, ¿cuál es mi vida?, ¿hago lo que quiero?, hago lo que puedo, vivo como quiero vivir, preguntas que no son fáciles de responder, y que requieren un trabajo interno".

"Y no me refiero -ha comentado- a lo que todos sabemos; todos sabemos lo que debemos de comer y lo que no, evitar la alimentación procesada, comer alimentos reales, evitar el tabaco, el alcohol, la exposición excesiva al sol, el sedentarismo, hay que propiciar un buen descanso y dormir lo necesario".

"No me refiero solo a eso -ha proseguido-. Me refiero también a una reflexión interna que conlleva una toma de conciencia, un despertar a la conciencia de lo que somos y de lo que tenemos que hacer, de si pensamos correctamente, de si percibimos la realidad sin distorsiones".

Para doña Letizia, "toda esa toma de conciencia nos llevará probablemente a una actividad preventiva y a una mejora en la calidad de vida y, sobre todo, a evitar patologías y a tener más salud, que es de lo que se trata".

El Ministerio de Educación está trabajando de "manera prioritaria" en la elaboración del Plan Estratégico de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludable para ayudar, desde la etapa escolar, a prevenir el cáncer, y que tiene previsto aprobar en la próxima reunión sectorial con las comunidades autónomas.

Lo ha anunciado el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, durante su participación en el Foro contra el Cáncer "Por un enfoque integral", presidido por la reina y organizado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

El responsable de Educación ha dicho "tomar nota" de la sugerencia de la reina de convertir los colegios en grandes prescriptores de salud y ha reconocido que los centros "educativos pueden jugar un papel clave en la prevención".

"La noticia mala es que no estamos haciendo suficiente, no existen las horas suficientes en prevención para la salud y también es insuficiente la coordinación, con los centros, CCAA, ni se comparten las prácticas buenas de otros centros", ha reconocido.