A vueltas con el panga

Más de 2.000 colegios de toda España dejarán de servir panga en el menú de sus comedores atendiendo a la demanda de asociaciones de padres de alumnos y a la exigencia de varios gobiernos autonómicos a las empresas de catering de no servir este pescado después de las dudas surgidas en el sector alimentario sobre la calidad de este producto. En otros casos, como Castilla y León o Asturias, hace años que está prohibida la presencia de este pescado en los menús de los comedores escolares.

La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) exigió el pasado miércoles a los Ministerios de Educación y Sanidad la prohibición de forma urgente del consumo del panga, la tilapia y similares en los centros escolares en defensa del derecho a una alimentación sana y saludable de los menores. El presidente de Ceapa, José Luis Pazos, señala que aunque la competencia de los comedores es autonómica, los Ministerios de Sanidad y Educación tienen que abordar este asunto en las reuniones periódicas que mantienen con los consejeros del ramo para que se den unas directrices comunes que prohíban este tipo de pescados en toda España.

Desde Concapa, su presidente, Pedro José Caballero, también ha pedido a Sanidad y Educación que se "impliquen y se pongan de acuerdo" en la seguridad del sistema alimentario de los comedores escolares, tratando de ofrecer a los alumnos una alimentación "lo más sana posible, evitando así las alarmas y la preocupación en las familias".

Unas peticiones que llegaron días después de que Carrefour anunciase también que dejaba de vender este pescado ya que, a pesar de "la calidad impecable" , existen "consecuencias ambientales" derivadas del impacto de su crianza, debido a la contaminación del agua provocada por la cantidad de excrementos que emiten los peces.

Desde el Ministerio de Sanidad lanzan un mensaje de tranquilidad y señalan que, hasta el momento, España no ha recibido ninguna alerta sanitaria ni alimentaria en relación al panga.

Fuentes del departamento de Dolors Montserrat explicaron ayer que el producto, que suele importarse de Vietnam, cumple todos los requisitos que exige la Comisión Europea cuando llega a los puntos de inspección fronterizos, donde se tiene que certificar que la mercancía está correcta.

Por su parte, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) asegura que el panga tiene un valor nutricional "muy pobre", mucho más bajo que el de otros pescados blancos, pero niega que sea perjudicial para la salud o que haya un posible riesgo de toxicidad por su consumo.

"No es el mejor pescado para consumir, pero por su bajo valor nutricional, no por otro motivo", indicó doctor Francisco Botella, miembro del Área de Nutrición de esta sociedad científica, que no obstante aclara que los controles que realiza la Agencia Española de Consumo son "muy rigurosos" y hasta el momento no se ha detectado ningún riesgo que ponga en duda consumo. El consumo de este pescado está en entredicho por la contaminación de las aguas donde se cría.