La respuesta de Mariano Rajoy a una postal navideña

Todo comenzó cuando el padre de la tuitera @biscayenne se encontró con que le sobraban algunas de sus postales navideñas. Por ello, decidió felicitar la Navidad a algunas personalidades, entre ellas a Mariano Rajoy.



Ojo que viene LA anécdota épica que une a @marianorajoy con mis padres a través de un post-it y una tarjeta navideña. Me he quedado loca.

Mi padre, que es muy así, no puso remite y mandó la postal a "Mariano Rajoy, Palacio de la Moncloa, Madrid". pic.twitter.com/KVGrVZVVSt

En fin. Mi aita está jubilado pero da masajes y terapia postural así q no se le ocurrió nada mejor q meter en el sobre una tarjeta de visita

Unos días después llegó a casa de mis padres una carta de agradecimiento de la Moncloa firmada por el presidente. Yo me he enterado hoy. pic.twitter.com/fgJSF8pe4f

MI ama tiene una enfermedad degenerativa de pérdida de memoria y no se acuerda de las cosas, así que apunta quién ha llamado, para q sepamos

Mi padre no conoce a ningún Mariano. Así q ahora cree a pies juntillas q @marianorajoy llamó y habló con mi madre aunque ella no se acuerde.

Que @marianorajoy me ha seguido hace ya un rato y con tanta notificación no me había dado cuenta, desgraciaos :D