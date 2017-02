Cristina Pato gana uno de los dos premios Grammy a los que optaba

El documental ´The Music of Strangers´, en el que la gaiteira ourensana es coprotagonista, no logra el premio a la mejor película documental

La gallega Cristina Pato ya tiene otro Grammy tras ganar anoche uno de los dos galardones a los que optaba con sendos trabajos. Con la banda Silk Road Ensemble, de la que forma parte, la gaiteira más internacional de Galicia ganó anoche el Grammy al mejor disco World Music, gracias a su participación en el álbum Sing Me Home del violoncelista Yo-Yo Ma. No es la primera vez que la ourensana conoce el triunfo en estos premios ya que en 2010 se alzó con el triunfo en la misma categoría gracias al álbum Songs of Joy and Peace.

Yo-Yo Ma y la Silk Road Ensemble debutó en abril con el disco Sing Me Home, que incluye una nueva versión de Cabaliño, una hermosa canción tradicional gallega que se grabó junto a los miembros de Rústica (proyecto en el que también participa Cristina Pato) Davide Salvado, Anxo Pintos y Roberto Comesaña. Los arreglos de esta nueva versión de Cabaliño son obra de Anxo Pintos y tiene en solitario como Yo-Yo Ma, el iraní Kayhan Kalhor y Davide Salvado.

El álbum explora la cambiante idea de hogar a través de melodías folk tanto tradicionales como originales interpretadas por el Silk Road Ensemble, Yo-Yo Ma y una variedad de sobresalientes artistas invitados. Además de los músicos gallegos, figuran músicos de renombre como Gregory Porter, Sarah Jarosz o Abigail Washburn.

Ron Howard frustra el doblete

UNO SÍ, OTRO NO



El Grammy al mejor disco World Music no era la única opción de Cristina Pato para triunfar en la gala. La gallega optaba también al premio a la mejor película musical por su participación en el documental The Music of Strangers: Yo.Yo Ma and the Silk Road Ensemble, un proyecto grabado por el ganador del Oscar y Emmy Morgan Neville y que se grabó en paralelo a la producción del disco.

Ha sido otro cineasta, Ron Howard, el que se ha llevado el trofeo de la categoría con su película The Beatles: Eight days a week, la película que cuenta la intrahistoria del grupo de Liverpool y que solo pudo verse en las salas durante ocho días. La película se centra en los años de gira de la banda, entre 1962 y 1966, y en la Beatlemanía.

La película de Cristina Pato, por su parte, cuenta la historia del Silk Road Ensemble, la banda a la que pertenece. A través de la cinta puede seguir la vida de este grupo de músicos y explorar cómo el poder de la música ayuda a preservar la tradición, la evolución cultural o inspirar esperanza.

LOS TRIUNFAFORES

Adele y David Bowie se hicieron con todos los premios a los que aspiraban en la 59ª edición de los Grammy, un total de cinco por cabeza, en una ceremonia emotiva y con veladas críticas a las políticas del presidente de EEUU, Donald Trump.

La de Tottenham, que se convierte a sus 28 años en la primera artista que logra hacerse con la victoria en las tres categorías principales del evento por segunda vez, se llevó los trofeos a mejor álbum del año y mejor álbum vocal pop tradicional, ambos por '25', así como los de mejor grabación del año, mejor canción del año y mejor actuación pop en solitario, los tres por el célebre 'Hello'.